Измельчитель Caso UZ 400

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Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 435688
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Кухонный измельчитель предназначен для измельчения различных продуктов, от овощей, фруктов и орехов, до мяса и рыбы. Чаша устройства выполнена из прочного стекла, обладает объемом 1.2 л. Измельчитель оснащен четырьмя лезвиями из нержавеющей стали. Мощности устройства в 400 Вт достаточно даже для измельчения твердых продуктов. Данная модель оснащена двумя скоростями, которые можно выбирать независимо от необходимой интенсивности работы. Управление посредством нажатия на кнопку. Прибор отличается максимальной простотой в эксплуатации. Оборудование надежно удерживается на столе благодаря защите против скольжения. Устройство имеет компактные размеры (26х18х18 см), что позволяет с легкостью размещать его в любом уголке даже самых маленьких кухонь. Для безопасного хранения предусмотрены защитные колпачки для ножей. Для простоты очистки оборудование можно полностью разбирать на отдельные составляющие части.
Кухонный измельчитель предназначен для измельчения различных продуктов, от овощей, фруктов и орехов, до мяса и рыбы. Чаша устройства выполнена из прочного стекла, обладает объемом 1.2 л. Измельчитель оснащен четырьмя лезвиями из нержавеющей стали. Мощности устройства в 400 Вт достаточно даже для измельчения твердых продуктов. Данная модель оснащена двумя скоростями, которые можно выбирать независимо от необходимой интенсивности работы. Управление посредством нажатия на кнопку. Прибор отличается максимальной простотой в эксплуатации. Оборудование надежно удерживается на столе благодаря защите против скольжения. Устройство имеет компактные размеры (26х18х18 см), что позволяет с легкостью размещать его в любом уголке даже самых маленьких кухонь. Для безопасного хранения предусмотрены защитные колпачки для ножей. Для простоты очистки оборудование можно полностью разбирать на отдельные составляющие части.
Измельчитель Caso UZ 400 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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