Мини-печь BBK OE2344M белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
мини-печь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 424923
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
56х38х38
Вес, кг.
5.7
Описание товара Мини-печь BBK OE2344M белый
Вместительная электрическая печь OE2344 объемом 23 литра обладает широким функционалом. В электропечи можно выбрать один из трех режимов нагрева (верхний, нижний или оба одновременно), что обеспечит оптимальные условия для приготовления разнообразных блюд. Модель поддерживает функции гриля, жарки и запекания.
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Вместительная электрическая печь OE2344 объемом 23 литра обладает широким функционалом. В электропечи можно выбрать один из трех режимов нагрева (верхний, нижний или оба одновременно), что обеспечит оптимальные условия для приготовления разнообразных блюд. Модель поддерживает функции гриля, жарки и запекания.
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