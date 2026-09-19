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Мини-печь BBK OE2344M белый купить с доставкой в Москве
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Мини-печь BBK OE2344M белый

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Мини-печь BBK OE2344M белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
мини-печь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 424923
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
мини-печь
Размеры в упаковке, см
56х38х38
Вес, кг.
5.7

Описание товара Мини-печь BBK OE2344M белый

Вместительная электрическая печь OE2344 объемом 23 литра обладает широким функционалом. В электропечи можно выбрать один из трех режимов нагрева (верхний, нижний или оба одновременно), что обеспечит оптимальные условия для приготовления разнообразных блюд. Модель поддерживает функции гриля, жарки и запекания.

Отзывы о товаре Мини-печь BBK OE2344M белый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
мини-печь
Описание
Вместительная электрическая печь OE2344 объемом 23 литра обладает широким функционалом. В электропечи можно выбрать один из трех режимов нагрева (верхний, нижний или оба одновременно), что обеспечит оптимальные условия для приготовления разнообразных блюд. Модель поддерживает функции гриля, жарки и запекания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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