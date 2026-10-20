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Мини-печь Гефест ЭП Нс Д 420 купить с доставкой в Москве
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Мини-печь Гефест ЭП Нс Д 420

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Мини-печь Гефест ЭП Нс Д 420
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Минипечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 110 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 208607
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Мини-печь Гефест ЭП Нс Д 420
13 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гефест
Тип товара
Минипечи
Размеры в упаковке, см
61х48х38
Вес, кг.
9

Описание товара Мини-печь Гефест ЭП Нс Д 420

Электрическая плита настольная Гефест 420 станет отличным помощником на кухне. Проста и удобна в использовании.

Отзывы о товаре Мини-печь Гефест ЭП Нс Д 420




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Характеристики
Бренд
Гефест
Тип товара
Минипечи
Описание
Электрическая плита настольная Гефест 420 станет отличным помощником на кухне. Проста и удобна в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мини-печь Гефест ЭП Нс Д 420 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13110 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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