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Видеорегистратор Hikvision DS-7204HUHI-M1/FA купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Hikvision DS-7204HUHI-M1/FA

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Видеорегистратор Hikvision DS-7204HUHI-M1/FA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистратор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 422625
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Размеры в упаковке, см
3х2х1
Вес, кг.
12

Описание товара Видеорегистратор Hikvision DS-7204HUHI-M1/FA

Гибридный видеорегистратор для систем видеонаблюдения Hikvision DS-7204HUHI-F1/N с поддержкой 4 каналов записи допускает параллельную работу с аналоговыми и IP-камерами. Эта модель отлично подойдет для организации небольшого комплекса видеонаблюдения и даст возможность записывать видеоматериалы в высоком разрешении - 2592x1920 пикс. Функции устройства долговременной памяти в регистраторе выполняет один SATA-накопитель объемом до 6000 ГБ. Жесткий диск приобретается отдельно. Видеорегистратор для создания системы видеонаблюдения Hikvision DS-7204HUHI-F1/N имеет встроенный детектор движения и позволяет настроить старт записи по детекции и при срабатывании датчика. Его порты 1x HDMI, 1x VGA обеспечат работы с монитором, на который можно выводить изображение с подключенных камер. В этой модели предусмотрены и интерфейсы USB х2, к которым можно присоединить как USB-накопитель для записи треков, так и компьютерную мышь для управления.

Отзывы о товаре Видеорегистратор Hikvision DS-7204HUHI-M1/FA




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Видеорегистратор
Описание
Гибридный видеорегистратор для систем видеонаблюдения Hikvision DS-7204HUHI-F1/N с поддержкой 4 каналов записи допускает параллельную работу с аналоговыми и IP-камерами. Эта модель отлично подойдет для организации небольшого комплекса видеонаблюдения и даст возможность записывать видеоматериалы в высоком разрешении - 2592x1920 пикс. Функции устройства долговременной памяти в регистраторе выполняет один SATA-накопитель объемом до 6000 ГБ. Жесткий диск приобретается отдельно. Видеорегистратор для создания системы видеонаблюдения Hikvision DS-7204HUHI-F1/N имеет встроенный детектор движения и позволяет настроить старт записи по детекции и при срабатывании датчика. Его порты 1x HDMI, 1x VGA обеспечат работы с монитором, на который можно выводить изображение с подключенных камер. В этой модели предусмотрены и интерфейсы USB х2, к которым можно присоединить как USB-накопитель для записи треков, так и компьютерную мышь для управления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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