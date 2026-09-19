Набор игрушечных строительных инструментов(10эл.)в чемодане 50387
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%2 380 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 417126
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ящик, инструменты, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х6
Вес, г.
875
Описание товара Набор игрушечных строительных инструментов(10эл.)в чемодане 50387
Каждый малыш мечтает иметь такой же крутой ящик с инструментами как у папы! Благодаря Набору инструментов Viga у маленького помощника под рукой есть все, что может понадобиться в хозяйстве. Деревянный чемоданчик имеет замки и удобную ручку для переноски.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
ящик, инструменты, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Каждый малыш мечтает иметь такой же крутой ящик с инструментами как у папы! Благодаря Набору инструментов Viga у маленького помощника под рукой есть все, что может понадобиться в хозяйстве. Деревянный чемоданчик имеет замки и удобную ручку для переноски.
Набор игрушечных строительных инструментов(10эл.)в чемодане 50387 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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