Top.Mail.Ru
Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527 - фото 1
Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527 - фото 2
Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527 - фото 3
Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527 - фото 4
Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527 - фото 1
  • Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527 - фото 2
  • Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527 - фото 3
  • Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527 - фото 4
  • Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
3 150 руб.  7 004 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 417134
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровой набор, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х15
Вес, кг.
1.05

Описание товара Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527

Набор выполнен из экологически-чистой древесины, для его изготовления используются нетоксичные красители. Игра с набором развивает фантазию и воображение ребенка.

Отзывы о товаре Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игровой набор, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Китай
Описание
Набор выполнен из экологически-чистой древесины, для его изготовления используются нетоксичные красители. Игра с набором развивает фантазию и воображение ребенка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игрушечный кассовый аппарат с аксессуарами 44527 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...