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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 396628
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Описание товара Набор Disney"Юная Фея"(в коробке) 71347
Окунись в волшебный мир фей вместе с новым набором от фабрики «Полесье»! Набор детских украшений и парикмахерских принадлежностей для маленьких красавиц от 3 лет станет отличным подарком для маленькой поклонницы анимационного фильма Disney «Феи». Комплекс оснащен зеркалом с подсветкой, двумя вазочками, двумя выдвижными полочками. С обратной стороны зеркала - фоторамка для любимой фотографии маленькой красавицы. Вазочки заполняются сборными цветочками (5 шт.). В набор украшений входят: браслет, клипсы, колечко и подвеска, которые малышка может собрать по своему вкусу и менять их цвет в зависимости от наряда. Деталями бижутерии можно украсить зеркальце, для этого в его рамке есть специальные отверстия. Порадует не только дочку, но и маму набор настоящих резиночек и заколок для волос. Набор упакован в красочную коробку с любимыми героями. Набор Disney Юная фея позволит девочке организовать свой салон красоты или парикмахерскую, придумывать новые образы и прически, развивая воображение и фантазию!
Окунись в волшебный мир фей вместе с новым набором от фабрики «Полесье»! Набор детских украшений и парикмахерских принадлежностей для маленьких красавиц от 3 лет станет отличным подарком для маленькой поклонницы анимационного фильма Disney «Феи». Комплекс оснащен зеркалом с подсветкой, двумя вазочками, двумя выдвижными полочками. С обратной стороны зеркала - фоторамка для любимой фотографии маленькой красавицы. Вазочки заполняются сборными цветочками (5 шт.). В набор украшений входят: браслет, клипсы, колечко и подвеска, которые малышка может собрать по своему вкусу и менять их цвет в зависимости от наряда. Деталями бижутерии можно украсить зеркальце, для этого в его рамке есть специальные отверстия. Порадует не только дочку, но и маму набор настоящих резиночек и заколок для волос. Набор упакован в красочную коробку с любимыми героями. Набор Disney Юная фея позволит девочке организовать свой салон красоты или парикмахерскую, придумывать новые образы и прически, развивая воображение и фантазию!
Набор Disney"Юная Фея"(в коробке) 71347 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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