Набор "INFINITY basic" №2 (в коробке)
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%2 640 руб. 3 723 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 492644
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита, духовка, мойка, вытяжкой, сушилка для посуды, шкафчики, кастрюля – 1 шт., сковорода – 1 шт., стакан – 1 шт., солонка – 1 шт., блюдца – 4 шт., ложка – 1 шт., вилка – 1 шт., нож – 1 шт., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х56х17
Вес, кг.
4.2
Описание товара Набор "INFINITY basic" №2 (в коробке)
Кухня модульной серии INFINITY может быть дополнена другими наборами из этой серии. Все наборы серии INFINITY соединяются друг с другом с боковых сторон. Набор №2 это кухня, которая оснащена плитой, духовкой, мойкой, вытяжкой, сушилкой для посуды, шкафчиками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
плита, духовка, мойка, вытяжкой, сушилка для посуды, шкафчики, кастрюля – 1 шт., сковорода – 1 шт., стакан – 1 шт., солонка – 1 шт., блюдца – 4 шт., ложка – 1 шт., вилка – 1 шт., нож – 1 шт., упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Кухня модульной серии INFINITY может быть дополнена другими наборами из этой серии. Все наборы серии INFINITY соединяются друг с другом с боковых сторон. Набор №2 это кухня, которая оснащена плитой, духовкой, мойкой, вытяжкой, сушилкой для посуды, шкафчиками
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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