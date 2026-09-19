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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
13 630 руб.
17 790
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 413403
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Описание товара Кулер для процессора Noctua NH-U12A
Кулер для процессора Noctua NH-U12A [NH-U12A] представляет собой производительное решение для игровых систем и рабочих станций. Отличительной особенностью данной модели является возможность установки как на сокеты для процессоров Intel, так и на сокеты от AMD. Помимо этого модуль отличается простой конструкцией, что делает установку особенно удобной и быстрой. Кулер для процессора Noctua NH-U12A [NH-U12A] использует в своей основе алюминиевый радиатор башенного типа с основанием из меди, что вкупе с 7 тепловыми трубками обеспечивает эффективное рассеивание до 200 Вт мощности. Также в конструкции используется вентилятор диаметром 120 мм, который способен развивать скорость до 2000 об/мин и создавать направленный поток воздуха объемом до 60 CFM. Особая форма лопастей обеспечивает низкий уровень шума, не превышающий 22.6 дБ. Также модель отличается особой надежностью и отказоустойчивостью. Кулер для процессора Noctua NH-U12A [NH-U12A] подключается при помощи коннектора 4-pin. Комплектация включает в себя 2 вентилятора, монтажный набор, Y-кабель, адаптер LNA, а также термопасту в отдельной емкости.
Кулер для процессора Noctua NH-U12A [NH-U12A] представляет собой производительное решение для игровых систем и рабочих станций. Отличительной особенностью данной модели является возможность установки как на сокеты для процессоров Intel, так и на сокеты от AMD. Помимо этого модуль отличается простой конструкцией, что делает установку особенно удобной и быстрой. Кулер для процессора Noctua NH-U12A [NH-U12A] использует в своей основе алюминиевый радиатор башенного типа с основанием из меди, что вкупе с 7 тепловыми трубками обеспечивает эффективное рассеивание до 200 Вт мощности. Также в конструкции используется вентилятор диаметром 120 мм, который способен развивать скорость до 2000 об/мин и создавать направленный поток воздуха объемом до 60 CFM. Особая форма лопастей обеспечивает низкий уровень шума, не превышающий 22.6 дБ. Также модель отличается особой надежностью и отказоустойчивостью. Кулер для процессора Noctua NH-U12A [NH-U12A] подключается при помощи коннектора 4-pin. Комплектация включает в себя 2 вентилятора, монтажный набор, Y-кабель, адаптер LNA, а также термопасту в отдельной емкости.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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