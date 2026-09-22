Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A)
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Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A)
Система жидкостного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 ARGB Black – это высокоэффективное решение для тех, кто стремится к бесшумной и мощной терморегуляции процессора даже под экстремальными нагрузками. Разработанная с применением передовых технологий, эта СЖО обеспечивает стабильную работу процессора, предотвращая перегрев и гарантируя максимальную производительность в играх, профессиональных приложениях и при разгоне. Благодаря увеличенному 280-миллиметровому радиатору из алюминия, система демонстрирует превосходную теплоотдачу, а два 140-миллиметровых вентилятора с гидродинамическими подшипниками обеспечивают мощный воздушный поток до 110 CFM при скорости вращения от 400 до 2500 об/мин. Технология PWM позволяет точно регулировать обороты в зависимости от температуры, что делает охлаждение не только эффективным, но и энергоэффективным. Водоблок из меди с увеличенной площадью контакта гарантирует оптимальный отвод тепла от процессора, а помпа с регулируемой скоростью (800–2800 об/мин) обеспечивает стабильную циркуляцию охлаждающей жидкости. Гибкие и прочные трубки длиной 450 мм упрощают монтаж даже в корпусах с нестандартной компоновкой, а их черное исполнение гармонично вписывается в любую сборку. Addressable RGB-подсветка водоблока добавляет стиля вашей системе, позволяя синхронизировать свечение с другими компонентами через 3-pin ARGB-разъем. Вы можете настроить цвет и эффекты с помощью совместимого ПО, создавая уникальную атмосферу внутри корпуса. Совместимость с популярными сокетами, включая LGA 1700, 1851, AM4 и AM5, делает эту СЖО универсальным выбором для современных платформ Intel и AMD. В комплекте предусмотрены все необходимые крепления для быстрой и надежной установки.
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