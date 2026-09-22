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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A) купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A)

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Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A) - фото 1
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A) - фото 2
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A) - фото 3
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A) - фото 4
Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A) - фото 1
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A) - фото 2
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A) - фото 3
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A) - фото 4
  • Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718816
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Характеристики

Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
26
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х35х34
Вес, кг.
15.1

Описание товара Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A)

Система жидкостного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 ARGB Black – это высокоэффективное решение для тех, кто стремится к бесшумной и мощной терморегуляции процессора даже под экстремальными нагрузками. Разработанная с применением передовых технологий, эта СЖО обеспечивает стабильную работу процессора, предотвращая перегрев и гарантируя максимальную производительность в играх, профессиональных приложениях и при разгоне. Благодаря увеличенному 280-миллиметровому радиатору из алюминия, система демонстрирует превосходную теплоотдачу, а два 140-миллиметровых вентилятора с гидродинамическими подшипниками обеспечивают мощный воздушный поток до 110 CFM при скорости вращения от 400 до 2500 об/мин. Технология PWM позволяет точно регулировать обороты в зависимости от температуры, что делает охлаждение не только эффективным, но и энергоэффективным. Водоблок из меди с увеличенной площадью контакта гарантирует оптимальный отвод тепла от процессора, а помпа с регулируемой скоростью (800–2800 об/мин) обеспечивает стабильную циркуляцию охлаждающей жидкости. Гибкие и прочные трубки длиной 450 мм упрощают монтаж даже в корпусах с нестандартной компоновкой, а их черное исполнение гармонично вписывается в любую сборку. Addressable RGB-подсветка водоблока добавляет стиля вашей системе, позволяя синхронизировать свечение с другими компонентами через 3-pin ARGB-разъем. Вы можете настроить цвет и эффекты с помощью совместимого ПО, создавая уникальную атмосферу внутри корпуса. Совместимость с популярными сокетами, включая LGA 1700, 1851, AM4 и AM5, делает эту СЖО универсальным выбором для современных платформ Intel и AMD. В комплекте предусмотрены все необходимые крепления для быстрой и надежной установки.



Теги товара: 140 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 A-RGB (ACFRE00183A)




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Характеристики
Бренд
ARCTIC COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Диаметр вентилятора, мм
140
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
400-2500 об/мин
Уровень шума
26
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система жидкостного охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro 280 ARGB Black – это высокоэффективное решение для тех, кто стремится к бесшумной и мощной терморегуляции процессора даже под экстремальными нагрузками. Разработанная с применением передовых технологий, эта СЖО обеспечивает стабильную работу процессора, предотвращая перегрев и гарантируя максимальную производительность в играх, профессиональных приложениях и при разгоне. Благодаря увеличенному 280-миллиметровому радиатору из алюминия, система демонстрирует превосходную теплоотдачу, а два 140-миллиметровых вентилятора с гидродинамическими подшипниками обеспечивают мощный воздушный поток до 110 CFM при скорости вращения от 400 до 2500 об/мин. Технология PWM позволяет точно регулировать обороты в зависимости от температуры, что делает охлаждение не только эффективным, но и энергоэффективным. Водоблок из меди с увеличенной площадью контакта гарантирует оптимальный отвод тепла от процессора, а помпа с регулируемой скоростью (800–2800 об/мин) обеспечивает стабильную циркуляцию охлаждающей жидкости. Гибкие и прочные трубки длиной 450 мм упрощают монтаж даже в корпусах с нестандартной компоновкой, а их черное исполнение гармонично вписывается в любую сборку. Addressable RGB-подсветка водоблока добавляет стиля вашей системе, позволяя синхронизировать свечение с другими компонентами через 3-pin ARGB-разъем. Вы можете настроить цвет и эффекты с помощью совместимого ПО, создавая уникальную атмосферу внутри корпуса. Совместимость с популярными сокетами, включая LGA 1700, 1851, AM4 и AM5, делает эту СЖО универсальным выбором для современных платформ Intel и AMD. В комплекте предусмотрены все необходимые крепления для быстрой и надежной установки.


Теги товара: 140 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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