Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718871
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
19.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х33
Вес, кг.
10.64
Описание товара Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый
Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
19.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый