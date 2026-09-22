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Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый

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Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото 1
Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото 2
Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото 3
Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото 4
Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото 5
Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото 6
Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото 1
  • Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото 2
  • Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото 3
  • Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото 4
  • Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото 5
  • Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото 6
  • Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718871
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Характеристики

Бренд
XPG
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
19.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х33
Вес, кг.
10.64

Описание товара Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый

Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый



Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый




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Характеристики
Бренд
XPG
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1700
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
19.8
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Система водяного охлаждения XPG Levante X 360 (LEVANTEX360-WHCWW) белый


Теги товара: 120 мм, Алюминий, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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