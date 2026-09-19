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Коммутатор D-Link DGS-1008P/E1A купить с доставкой в Москве
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Коммутатор D-Link DGS-1008P/E1A

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Коммутатор D-Link DGS-1008P/E1A - фото 2
Коммутатор D-Link DGS-1008P/E1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор D-Link DGS-1008P/E1A - фото 1
  • Коммутатор D-Link DGS-1008P/E1A - фото 2
  • Коммутатор D-Link DGS-1008P/E1A - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 407963
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE)
Габаритные размеры, мм
190 x 38 x 120
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4096
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х8
Вес, кг.
1.45

Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1008P/E1A

Коммутатор D-Link DGS-1008P с 8 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)) предназначен для домашних пользователей, а также малого бизнеса, и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.

Отзывы о товаре Коммутатор D-Link DGS-1008P/E1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Коммутатор
Количество LAN портов
8
Поддержка стандартов
IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, автоопределение MDI/MDIX
Порты
8 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE)
Габаритные размеры, мм
190 x 38 x 120
Разъёмы/Порты
RJ-45
Тип устройства
коммутатор
Тип коммутатора
неуправляемый
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
4096
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор D-Link DGS-1008P с 8 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)) предназначен для домашних пользователей, а также малого бизнеса, и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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