Коммутатор Cudy IG1005P
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Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 740882
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х6
Вес, г.
400
Описание товара Коммутатор Cudy IG1005P
Неуправляемый коммутатор Cudy с поддержкой PoE 802.3af и 802.3at — компактное решение для настольного использования. Восемь RJ45-портов с базовой скоростью 100 Мбит/сек обеспечивают стабильную передачу данных в офисе или небольшом сетевом узле. Большая таблица MAC-адресов на 8000 записей расширяет возможности подключения и допускает активную работу многочисленных устройств. Лёгкий корпус весит всего 0,504 кг — его легко разместить на рабочем столе, не занимая лишнего места. Отличный вариант, когда требуется простая и надёжная сеть без сложной настройки.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Бренд
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
8
Базовая скорость передачи данных
100 Мбит/сек
Количество портов SFP
0
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Неуправляемый коммутатор Cudy с поддержкой PoE 802.3af и 802.3at — компактное решение для настольного использования. Восемь RJ45-портов с базовой скоростью 100 Мбит/сек обеспечивают стабильную передачу данных в офисе или небольшом сетевом узле. Большая таблица MAC-адресов на 8000 записей расширяет возможности подключения и допускает активную работу многочисленных устройств. Лёгкий корпус весит всего 0,504 кг — его легко разместить на рабочем столе, не занимая лишнего места. Отличный вариант, когда требуется простая и надёжная сеть без сложной настройки.
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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