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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 купить с доставкой в Москве
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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507

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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 1
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 2
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 3
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 4
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 5
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 6
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 7
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Длина шва пайки
28
Цвет
черный
Пленка в комплекте
нет
Комплектация
вакуумный упаковщик, документация
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 1
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 2
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 3
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 4
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 5
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 6
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 7
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 406536
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Длина шва пайки
28
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
1
Прочее
2 режима работы
Пленка в комплекте
нет
Комплектация
вакуумный упаковщик, документация
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х13х9
Вес, г.
933

Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507

Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 поможет сохранить свежесть ваших продуктов намного дольше, чем если бы они хранились в обычных условиях. Это удобное и компактное устройство с электронным управлением, которое отлично подходит для использования в домашних условиях. Максимальная ширина рулона или пакета, который может использоваться в вакуумирования с помощью этого прибора, составляет 28 см. Упаковщик работает от обычный электросети. Потребляемая мощность достигает 100 Вт. Kitfort КТ-1507 работает в автоматическом режиме. Он откачивает воздух из пакета с продуктом, после чего запаивает его. Также предусмотрен отдельный режим пайки, с помощью которого вы можете запаять пакет без предварительного вакуумирования. На задней стороне корпуса имеется входной фитинг, предназначенный для подключения шланга, через который можно откачать воздух из контейнеров.Автоматический вакууматор Kitfort КТ-1507 станет настоящим помощником в вашем доме. Прибор имеет пластиковый корпус, окрашенный в черный цвет и выдержанный в лаконичном, строгом дизайне. Его вес при размерах 5х37х7 см составляет всего 0,6 кг. Создаваемое им разрежение достигает 0,65 бар. Для надежности устройство снабжено кнопками открывания крышки и защелками, расположенными по бокам корпуса. Благодаря им крышка не будет смещаться во время выкачивания воздуха.

Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507

15.10.2021
Ирина Васильевна Иванова

Достоинства:
Цена - качество. Недорогой, простой в управлении. Хорош для маленькой кухни. Так как очень компактный. Работает нормально.

Недостатки:
Нет пакетов в комплекте. Нужно заказывать отдельно. И в самом начале очень туго закрывается, но потом вроде все разработалось.

Комментарий:
Недорогой, прост. И всегда под рукой. Должен быть у каждой экономной хозяйки. Конечно же продлевает срок хранения и сохранность продуктов.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
100
Длина шва пайки
28
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
1
Прочее
2 режима работы
Пленка в комплекте
нет
Комплектация
вакуумный упаковщик, документация
Страна производитель
Китай
Описание
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 поможет сохранить свежесть ваших продуктов намного дольше, чем если бы они хранились в обычных условиях. Это удобное и компактное устройство с электронным управлением, которое отлично подходит для использования в домашних условиях. Максимальная ширина рулона или пакета, который может использоваться в вакуумирования с помощью этого прибора, составляет 28 см. Упаковщик работает от обычный электросети. Потребляемая мощность достигает 100 Вт. Kitfort КТ-1507 работает в автоматическом режиме. Он откачивает воздух из пакета с продуктом, после чего запаивает его. Также предусмотрен отдельный режим пайки, с помощью которого вы можете запаять пакет без предварительного вакуумирования. На задней стороне корпуса имеется входной фитинг, предназначенный для подключения шланга, через который можно откачать воздух из контейнеров.Автоматический вакууматор Kitfort КТ-1507 станет настоящим помощником в вашем доме. Прибор имеет пластиковый корпус, окрашенный в черный цвет и выдержанный в лаконичном, строгом дизайне. Его вес при размерах 5х37х7 см составляет всего 0,6 кг. Создаваемое им разрежение достигает 0,65 бар. Для надежности устройство снабжено кнопками открывания крышки и защелками, расположенными по бокам корпуса. Благодаря им крышка не будет смещаться во время выкачивания воздуха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
15.10.2021
Ирина Васильевна Иванова

Достоинства:
Цена - качество. Недорогой, простой в управлении. Хорош для маленькой кухни. Так как очень компактный. Работает нормально.

Недостатки:
Нет пакетов в комплекте. Нужно заказывать отдельно. И в самом начале очень туго закрывается, но потом вроде все разработалось.

Комментарий:
Недорогой, прост. И всегда под рукой. Должен быть у каждой экономной хозяйки. Конечно же продлевает срок хранения и сохранность продуктов.


Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1507 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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