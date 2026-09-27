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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Длина шва пайки
41
Цвет
черный
Комплектация
Вакуумный упаковщик, документация, шланг с двумя насадками для двух видов самых распространенных фитингов контейнеров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596023
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Вакуумный упаковщик, документация, шланг с двумя насадками для двух видов самых распространенных фитингов контейнеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х20х12
Вес, кг.
1.2
Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1533 110Вт черный/серебристый
Вакуумный упаковщик Kitfort — это инновационное устройство для надежного хранения продуктов и продления их свежести. Благодаря своему современному дизайну в черном цвете, он станет стильным дополнением вашей кухни.
Одной из ключевых характеристик этого упаковщика является длина шва пайки в 41 см, что позволяет комфортно упаковывать крупные порции продуктов. Устройство выполнено из прочного пластика, обеспечивающего долговечность и легкость конструкции.
Мощность вакуумного упаковщика составляет 110 Вт, что обеспечивает эффективное и быстрое удаление воздуха из пакетов. Это простое в использовании устройство поможет вам хранить продукты без потери их вкусовых и питательных качеств.
Kitfort представляет собой идеальное решение для тех, кто заботится о рациональном использовании продуктов и стремится продлить срок их хранения в домашних условиях.
Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1533 110Вт черный/серебристый
Вакуумный упаковщик, документация, шланг с двумя насадками для двух видов самых распространенных фитингов контейнеров
Страна производитель
Китай
Описание
Вакуумный упаковщик Kitfort — это инновационное устройство для надежного хранения продуктов и продления их свежести. Благодаря своему современному дизайну в черном цвете, он станет стильным дополнением вашей кухни.
Одной из ключевых характеристик этого упаковщика является длина шва пайки в 41 см, что позволяет комфортно упаковывать крупные порции продуктов. Устройство выполнено из прочного пластика, обеспечивающего долговечность и легкость конструкции.
Мощность вакуумного упаковщика составляет 110 Вт, что обеспечивает эффективное и быстрое удаление воздуха из пакетов. Это простое в использовании устройство поможет вам хранить продукты без потери их вкусовых и питательных качеств.
Kitfort представляет собой идеальное решение для тех, кто заботится о рациональном использовании продуктов и стремится продлить срок их хранения в домашних условиях.
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1533 110Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1533 110Вт черный/серебристый