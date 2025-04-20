Вакуумный упаковщик Redmond RVS-M020 серебристый/черный
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Характеристики
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 110 руб.
В наличии
Код товара: 311441
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 110 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
46х12х10
Вес, кг.
2.33
Описание товара Вакуумный упаковщик Redmond RVS-M020 серебристый/черный
Помимо улучшения и усиления вкусовых качеств продуктов, приготовление в вакуумном упаковщике REDMOND RVS-M020 позволяет максимально сохранить в них полезные и питательные вещества. Технология приготовления в вакууме «Sous-vide» предохраняет пищу и от существенного изменения ее формы, аромата, вкуса и внешнего вида.
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Помимо улучшения и усиления вкусовых качеств продуктов, приготовление в вакуумном упаковщике REDMOND RVS-M020 позволяет максимально сохранить в них полезные и питательные вещества. Технология приготовления в вакууме «Sous-vide» предохраняет пищу и от существенного изменения ее формы, аромата, вкуса и внешнего вида.
Смотрите также: Аксессуары к вакуумным упаковщикам, Вакуумные упаковщики, Кухонные весы
Смотрите также: Аксессуары к вакуумным упаковщикам, Вакуумные упаковщики, Кухонные весы
Достоинства:
Комментарий:
Обожаю технику Redmond. Очень качественно сделано, вакууматором пользуюсь уже больше недели, прост в использовании и блюда су-вид теперь на нашем столе. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошо упаковано и быстро доставлено! Качественное изделие. Рекомендую к покупке! Жена просто в восторге!
Вакуумный упаковщик Redmond RVS-M020 серебристый/черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9110 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Redmond RVS-M020 серебристый/черный
Достоинства:
Комментарий:
Обожаю технику Redmond. Очень качественно сделано, вакууматором пользуюсь уже больше недели, прост в использовании и блюда су-вид теперь на нашем столе. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошо упаковано и быстро доставлено! Качественное изделие. Рекомендую к покупке! Жена просто в восторге!