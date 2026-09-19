Вакуумный упаковщик Caso VC 11

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 474750
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Вакууматор CASO VC 11 для упаковывания продуктов для хранения в течение длительного времени, а также защиты от окисления. Используется для упаковки мясной и сырной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, жидких и порошкообразных продуктов, сухофруктов и др. Продукты в вакуумных упаковках надежно защищаются от загрязнений и имеют презентабельный внешний вид. Данная модель вакуумного упаковщика для дома отличается компактным размером. Устройство выполнено в пластиковом корпусе. Вес всего лишь 1.16 кг. Благодаря насосу мощностью в 120 Вт воздух откачивается со скоростью 9 литров в минуту, что позволяет качественно упаковывать продукты. Сварная планка рассчитана на пакеты и рулоны шириной до 30 см. Пакет запаивается качественным одинарным швом за счет электронного контроля температуры запайки. Для безопасного использования на крышке предусмотрены специальные защелки. Устройство отличается простотой в эксплуатации. Управляется упаковщик с помощью кнопок, упаковка является полностью автоматической, но вы всегда можете остановить работу насоса при упаковке влажных продуктов и запаять пакет.
Вакууматор CASO VC 11 для упаковывания продуктов для хранения в течение длительного времени, а также защиты от окисления. Используется для упаковки мясной и сырной продукции, кондитерских и хлебобулочных изделий, жидких и порошкообразных продуктов, сухофруктов и др. Продукты в вакуумных упаковках надежно защищаются от загрязнений и имеют презентабельный внешний вид. Данная модель вакуумного упаковщика для дома отличается компактным размером. Устройство выполнено в пластиковом корпусе. Вес всего лишь 1.16 кг. Благодаря насосу мощностью в 120 Вт воздух откачивается со скоростью 9 литров в минуту, что позволяет качественно упаковывать продукты. Сварная планка рассчитана на пакеты и рулоны шириной до 30 см. Пакет запаивается качественным одинарным швом за счет электронного контроля температуры запайки. Для безопасного использования на крышке предусмотрены специальные защелки. Устройство отличается простотой в эксплуатации. Управляется упаковщик с помощью кнопок, упаковка является полностью автоматической, но вы всегда можете остановить работу насоса при упаковке влажных продуктов и запаять пакет.
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