Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный
Вакууматор Kitfort KT-1502 Вакууматор Kitfort КТ-1502 – современный прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. Гораздо лучше хранятся овощи: меньше портятся, не сохнут, картошка и лук не прорастают. Зелень, упакованная в вакуумный контейнер, остаётся свежей и не вянет. Из мяса, рыбы и фарша, завакуумированных в пакеты, при хранении в морозильной камере не вымораживается влага, они не приобретают посторонних запахов. Возможности и функции: автоматическая упаковка регулировка давления выбор режима запайки индикаторы состояния Преимущества вакуумирования: увеличивает срок хранения продуктов сохраняет вкусовые свойства продуктов сохраняет аромат, цвет, внешний вид продуктов возможность расфасовки продуктов на порции без потери качества
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Достоинства:
Легкость в управлении.
Недостатки:
Не обнаружены.
Комментарий:
Прекрасная возможность увеличить срок хранения продуктов с помощью вакууматора. Легкий в использовании. Понятный интерфейс. Пакеты и рулон пленки в комплекте - всё готово к работе сразу после вскрытия упаковке. Рекомендую!
Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный
Достоинства:
Легкость в управлении.
Недостатки:
Не обнаружены.
Комментарий:
Прекрасная возможность увеличить срок хранения продуктов с помощью вакууматора. Легкий в использовании. Понятный интерфейс. Пакеты и рулон пленки в комплекте - всё готово к работе сразу после вскрытия упаковке. Рекомендую!