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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный купить с доставкой в Москве
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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный

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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 1
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 2
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 3
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 4
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 5
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 6
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 7
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумные упаковщики
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 1
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 2
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 3
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 4
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 5
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 6
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 7
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 596014
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Размеры в упаковке, см
44х20х13
Вес, кг.
1.7

Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный

Вакууматор Kitfort КТ-1526 - современный прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. Открытый край пакета укладывается под крышку прибора, после чего вакууматор начинает выкачивать из него воздух. В результате образования вакуума пакет плотно обжимает содержимое. Как только воздух удалён, начинается запечатка открытой стороны пакета. «Авто» – вакууматор откачает воздух из пакета, а затем запечатает его. «Импульс» – откачка осуществляется, пока вы держите кнопку нажатой. «Пайка» – устройство запаяет пакет без вакуумирования. «Стоп» – останавливает процесс выполнения любого действия. Закройте крышку и нажмите на её края до щелчка, зафиксировав. На панели управления выберите режим «Сухо/Влажно» для запаивания сухих или влажных продуктов. Влажные продукты могут намочить край пакета, поэтому время запаивания увеличено. У КТ-1526 внутри находится фитинг для подсоединения шланга, с помощью которого можно вакуумировать еду в контейнеры. Вы можете дополнительно приобрести набор контейнеров 1500-09. Для обеспечения надежности при выкачивании воздуха, вакууматор плотно закрывается. Чтобы открыть устройство нажмите одновременно боковые кнопки устройства, которые закрепляют положение крышки при выкачивании воздуха.

Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1526 110Вт черный




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вакуумные упаковщики
Описание
Вакууматор Kitfort КТ-1526 - современный прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. Открытый край пакета укладывается под крышку прибора, после чего вакууматор начинает выкачивать из него воздух. В результате образования вакуума пакет плотно обжимает содержимое. Как только воздух удалён, начинается запечатка открытой стороны пакета. «Авто» – вакууматор откачает воздух из пакета, а затем запечатает его. «Импульс» – откачка осуществляется, пока вы держите кнопку нажатой. «Пайка» – устройство запаяет пакет без вакуумирования. «Стоп» – останавливает процесс выполнения любого действия. Закройте крышку и нажмите на её края до щелчка, зафиксировав. На панели управления выберите режим «Сухо/Влажно» для запаивания сухих или влажных продуктов. Влажные продукты могут намочить край пакета, поэтому время запаивания увеличено. У КТ-1526 внутри находится фитинг для подсоединения шланга, с помощью которого можно вакуумировать еду в контейнеры. Вы можете дополнительно приобрести набор контейнеров 1500-09. Для обеспечения надежности при выкачивании воздуха, вакууматор плотно закрывается. Чтобы открыть устройство нажмите одновременно боковые кнопки устройства, которые закрепляют положение крышки при выкачивании воздуха.
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