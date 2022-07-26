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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 купить с доставкой в Москве
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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508

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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 - фото 1
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 - фото 2
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 - фото 3
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 - фото 4
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 - фото 5
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 - фото 6
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
130
Длина шва пайки
32
Основной цвет
черный
Пленка в комплекте
нет
Комплектация
Вакуумный упаковщик, документация, запасной уплотнитель вакуумной камеры - 1 шт.
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 - фото 1
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 - фото 2
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 - фото 3
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 - фото 4
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 - фото 5
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 - фото 6
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 406535
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
130
Длина шва пайки
32
Основной цвет
черный
Длина сетевого шнура
1
Прочее
7 режимов работы
Пленка в комплекте
нет
Комплектация
Вакуумный упаковщик, документация, запасной уплотнитель вакуумной камеры - 1 шт.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х24х11
Вес, кг.
1.7

Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508

Вакууматор Kitfort КТ-1508 - прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. «Давление» – выбор обычного или низкого давления, «Авто» – вакууматор откачает воздух из пакета, а затем запаяет его, «Импульс» – откачка осуществляется, пока вы держите кнопку нажатой, «Пайка» - запаивает пакет без вакуумирования. Также на панели управления есть режим «Сухо/Влажно» для запаивания сухих или влажных продуктов.

Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1508

26.07.2022
Наталья

Достоинства:
1. Много разных режимов.
2. Мощный.
3. Хорошо откачивает воздух.
4. Наличие режима Импульс(ручной режим).
5. Съемная емкость.
6. Удобный резак.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Долго выбирала вакууматор, сначала купили другой фирмы, но он плохо выкачивал воздух и я его вернула. Купила Kitfort KT-1508 и не пожалела, он великолепный! Начну с того, что у него отличный резак для пакетов, удобная вещь. Множество функций, можно вакуумировать, как влажный так и сухой продукт. Один из главных критериев выбора был режим Импульс, чтобы контролировать самой степень откачки воздуха на некоторые продукты! Режим авто тоже отлично справляется с функцией откачки! Отличным бонусом было то, что у него съемная чаша, куда может попасть жидкость при откачки воздуха у влажных продуктов (этого не было написано в описании), удобно помыть. Хорошо запаивает, шов получается прочный! В общем товар очень хороший, и цена на него тоже! Упаковываем в нем зелень, рыбу, овощи, фарш! Очень полезный прибор вакууматор, оставляет продукты свежими! Продукты в морозилке храним только в завакуумированные, так как остаются свежими и занимают меньше места!



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
130
Длина шва пайки
32
Основной цвет
черный
Длина сетевого шнура
1
Прочее
7 режимов работы
Пленка в комплекте
нет
Комплектация
Вакуумный упаковщик, документация, запасной уплотнитель вакуумной камеры - 1 шт.
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Вакууматор Kitfort КТ-1508 - прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. «Давление» – выбор обычного или низкого давления, «Авто» – вакууматор откачает воздух из пакета, а затем запаяет его, «Импульс» – откачка осуществляется, пока вы держите кнопку нажатой, «Пайка» - запаивает пакет без вакуумирования. Также на панели управления есть режим «Сухо/Влажно» для запаивания сухих или влажных продуктов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.07.2022
Наталья

Достоинства:
1. Много разных режимов.
2. Мощный.
3. Хорошо откачивает воздух.
4. Наличие режима Импульс(ручной режим).
5. Съемная емкость.
6. Удобный резак.

Недостатки:
нет

Комментарий:
Долго выбирала вакууматор, сначала купили другой фирмы, но он плохо выкачивал воздух и я его вернула. Купила Kitfort KT-1508 и не пожалела, он великолепный! Начну с того, что у него отличный резак для пакетов, удобная вещь. Множество функций, можно вакуумировать, как влажный так и сухой продукт. Один из главных критериев выбора был режим Импульс, чтобы контролировать самой степень откачки воздуха на некоторые продукты! Режим авто тоже отлично справляется с функцией откачки! Отличным бонусом было то, что у него съемная чаша, куда может попасть жидкость при откачки воздуха у влажных продуктов (этого не было написано в описании), удобно помыть. Хорошо запаивает, шов получается прочный! В общем товар очень хороший, и цена на него тоже! Упаковываем в нем зелень, рыбу, овощи, фарш! Очень полезный прибор вакууматор, оставляет продукты свежими! Продукты в морозилке храним только в завакуумированные, так как остаются свежими и занимают меньше места!


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