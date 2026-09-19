Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Frank Zappa, Over-Nite Sensation (0824302385012) виниловая пластинка
Знаменитый дебютный альбом Фрэнка Заппы, ставший одной из Жемчужин его дискографии. Альбом включен в список 500 самых великих альбомов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Пластинка содержит не только 15 основных треков и в этом издании 15 композиция The Return of the Son of Monster Magnet разделена на 2 части - I. Ritual Dance Of The Child Killers и Ii. Nullis Protii (No Commercial Potential). Фрэнк Заппа знаменитый американский мультиинструменталист и певец, за свою карьеру успевший поработать в самых разных стилях – от прогрессивного рока, до прото-панка. Для творчества Заппы всегда были характерны эксперименты. Так, например, он одним из первых начал использовать компьютерные семплы для создания музыки, но так далеко и не углубился в это направление. Творчество Заппы имело влияние на многих значимых музыкантов как прошлого, так и настоящего.
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