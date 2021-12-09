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Xxxtentacion - ? (0842812106729) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Xxxtentacion - ? (0842812106729) виниловая пластинка

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Xxxtentacion - ? (0842812106729) виниловая пластинка - фото 2
Xxxtentacion - ? (0842812106729) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Xxx
Альбом (сингл)
?
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Xxxtentacion - ? (0842812106729) виниловая пластинка - фото 1
  • Xxxtentacion - ? (0842812106729) виниловая пластинка - фото 2
  • Xxxtentacion - ? (0842812106729) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403458
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Xxxtentacion - ? (0842812106729) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0842812106729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Xxx
Альбом (сингл)
?
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Introduction (Instructions), Alone, Part 3, Moonlight, Sad!, The Remedy For A Broken Heart (Why Am I So In Love), Floor 555, Numb, Infinity (888), Going Down!, Pain = Bestfriend, $$$, Love Yourself (Interlude), Smash!, I Don't Even Speak Spanish LOL, Changes, Hope, Schizophrenia, Before I Close My Eyes
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Xxxtentacion - ? (0842812106729) виниловая пластинка

Track List

A1Introduction (Instructions)1:57
A2Alone, Part 31:49
A3Moonlight2:15
A4Sad!2:46
A5The Remedy For A Broken Heart (Why Am I So In Love)2:40
A6Floor 5551:33
A7Numb3:06
A8infinity (888)2:56
A9Going Down!1:55
B1Pain = Bestfriend1:41
B2$$$2:10
B3Love Yourself (Interlude)0:48
B4Smash!1:49
B5I Don't Even Speak Spanish Lol3:12
B6Changes2:01
B7Hope1:50
B8Schizophrenia1:20
B9Before I Close My Eyes1:39

Отзывы о товаре Xxxtentacion - ? (0842812106729) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
09.12.2021
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок для коллекции. Звук отличный



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0842812106729]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Xxx
Альбом (сингл)
?
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Introduction (Instructions), Alone, Part 3, Moonlight, Sad!, The Remedy For A Broken Heart (Why Am I So In Love), Floor 555, Numb, Infinity (888), Going Down!, Pain = Bestfriend, $$$, Love Yourself (Interlude), Smash!, I Don't Even Speak Spanish LOL, Changes, Hope, Schizophrenia, Before I Close My Eyes
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Introduction (Instructions)1:57
A2Alone, Part 31:49
A3Moonlight2:15
A4Sad!2:46
A5The Remedy For A Broken Heart (Why Am I So In Love)2:40
A6Floor 5551:33
A7Numb3:06
A8infinity (888)2:56
A9Going Down!1:55
B1Pain = Bestfriend1:41
B2$$$2:10
B3Love Yourself (Interlude)0:48
B4Smash!1:49
B5I Don't Even Speak Spanish Lol3:12
B6Changes2:01
B7Hope1:50
B8Schizophrenia1:20
B9Before I Close My Eyes1:39
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2021
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купила в подарок для коллекции. Звук отличный


Xxxtentacion - ? (0842812106729) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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