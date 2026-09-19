Snow Patrol - Wildness (0602567412472) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
Wildness
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403110
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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602567412472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
Wildness
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Live On Earth, Don't Give In, Heal Me, Empress, A Dark Switch, What If This Is All The Love You Ever Get?, A Youth Written In Fire, Soon, Wild Horses, Life And Death
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Snow Patrol - Wildness (0602567412472) виниловая пластинка
Британская рок-группа Snow Patrol была основана в 1994 году. Каждая пластинка коллектива отмечалась в мировых чартах, а большинство работ завоевали мультиплатиновые продажные статусы по всему миру. На сегодняшний момент продано свыше 12 миллионов копий их альбомов. Группа один раз номинировалась на Грэмми, является многочисленным лауреатом премии Ivor Novello Awards, а также имеет множество других музыкальных наград.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602567412472]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Snow Patrol
Альбом (сингл)
Wildness
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Live On Earth, Don't Give In, Heal Me, Empress, A Dark Switch, What If This Is All The Love You Ever Get?, A Youth Written In Fire, Soon, Wild Horses, Life And Death
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Британская рок-группа Snow Patrol была основана в 1994 году. Каждая пластинка коллектива отмечалась в мировых чартах, а большинство работ завоевали мультиплатиновые продажные статусы по всему миру. На сегодняшний момент продано свыше 12 миллионов копий их альбомов. Группа один раз номинировалась на Грэмми, является многочисленным лауреатом премии Ivor Novello Awards, а также имеет множество других музыкальных наград.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Snow Patrol - Wildness (0602567412472) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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