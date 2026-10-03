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John Scofield - Hand Jive (0602577596650) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Scofield - Hand Jive (0602577596650) виниловая пластинка

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John Scofield - Hand Jive (0602577596650) виниловая пластинка - фото 1
John Scofield - Hand Jive (0602577596650) виниловая пластинка - фото 2
John Scofield - Hand Jive (0602577596650) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • John Scofield - Hand Jive (0602577596650) виниловая пластинка - фото 1
  • John Scofield - Hand Jive (0602577596650) виниловая пластинка - фото 2
  • John Scofield - Hand Jive (0602577596650) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 403027
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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John Scofield - Hand Jive (0602577596650) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Scofield - Hand Jive (0602577596650) виниловая пластинка

Track List

A1I'll Take Les6:58
A2Dark Blue7:37
B1Do Like Eddie8:06
B2She's So Lucky5:50
C1Checkered Past5:28
C27th Floor4:45
C3Golden Daze7:33
D1Don't Shoot The Messenger6:10
D2Whip The Mule5:37
D3Out Of The City5:18

Отзывы о товаре John Scofield - Hand Jive (0602577596650) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1I'll Take Les6:58
A2Dark Blue7:37
B1Do Like Eddie8:06
B2She's So Lucky5:50
C1Checkered Past5:28
C27th Floor4:45
C3Golden Daze7:33
D1Don't Shoot The Messenger6:10
D2Whip The Mule5:37
D3Out Of The City5:18
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Scofield - Hand Jive (0602577596650) виниловая пластинка - по цене 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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