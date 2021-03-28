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The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) - фото 1
Виниловая пластинка The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) - фото 2
Виниловая пластинка The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) - фото 3
Виниловая пластинка The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) - фото 1
  • Виниловая пластинка The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) - фото 2
  • Виниловая пластинка The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) - фото 3
  • Виниловая пластинка The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402375
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) виниловая пластинка

The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) виниловая пластинка

Отзывы о товаре The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) виниловая пластинка

28.03.2021
Рустам

Достоинства:
Любимый альбом культовой группы с заглавным хитом The Man. Стандартное приятное оформление.

Недостатки:
Их нет

Комментарий:
Доставили в срок, по приятной цене на распродаже. Рекомендую всем фанатам.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Island Records Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.03.2021
Рустам

Достоинства:
Любимый альбом культовой группы с заглавным хитом The Man. Стандартное приятное оформление.

Недостатки:
Их нет

Комментарий:
Доставили в срок, по приятной цене на распродаже. Рекомендую всем фанатам.


The Killers, Wonderful Wonderful (0602557771718) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3970 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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