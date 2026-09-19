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Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка

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Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка - фото 1
Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка - фото 2
Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка - фото 3
Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка - фото 4
Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка - фото 5
Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка - фото 6
Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Rebel Yell
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка - фото 4
  • Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка - фото 5
  • Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка - фото 6
  • Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402248
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557363418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Rebel Yell
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Rebel Yell, Daytime Drama, Eyes Without a Face, Blue Highway, Flesh For Fantasy, Catch My Fall, Crank Call, Not) Stand In The Shadows, The Dead Next Door
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка

Переиздание второго студийного альбома Билли Айдола «Rebel Yell», вышедшего в 1983 году. Билли Айдол — легендарный английский рок-музыкант, сыгравший немалую роль в становлении мировой панк-сцены, автор таких хитов как «Rebel Yell», «Dancing with myself», бывший участник группы «Generation X». Один из первых рок-артистов начала 80-х, сумевших извлечь все плюсы из музыкального телевидения, и взлетевший на эфирных волнах MTV к вершинам мировой популярности. Билли Айдол увлекся панк-роком в 1976 году, когда вместе с другими фанатами путешествовал за группой Sex Pistols по Британии. До начала сольной карьеры в 1982 году он успел поиграть с Siouxsie and the Banshees, Chelsea и Generation X.

Отзывы о товаре Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557363418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Billy Idol
Альбом (сингл)
Rebel Yell
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Rebel Yell, Daytime Drama, Eyes Without a Face, Blue Highway, Flesh For Fantasy, Catch My Fall, Crank Call, Not) Stand In The Shadows, The Dead Next Door
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание второго студийного альбома Билли Айдола «Rebel Yell», вышедшего в 1983 году. Билли Айдол — легендарный английский рок-музыкант, сыгравший немалую роль в становлении мировой панк-сцены, автор таких хитов как «Rebel Yell», «Dancing with myself», бывший участник группы «Generation X». Один из первых рок-артистов начала 80-х, сумевших извлечь все плюсы из музыкального телевидения, и взлетевший на эфирных волнах MTV к вершинам мировой популярности. Билли Айдол увлекся панк-роком в 1976 году, когда вместе с другими фанатами путешествовал за группой Sex Pistols по Британии. До начала сольной карьеры в 1982 году он успел поиграть с Siouxsie and the Banshees, Chelsea и Generation X.
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