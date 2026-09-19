Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка
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Описание товара Billy Idol - Rebel Yell (0602557363418) виниловая пластинка
Переиздание второго студийного альбома Билли Айдола «Rebel Yell», вышедшего в 1983 году. Билли Айдол — легендарный английский рок-музыкант, сыгравший немалую роль в становлении мировой панк-сцены, автор таких хитов как «Rebel Yell», «Dancing with myself», бывший участник группы «Generation X». Один из первых рок-артистов начала 80-х, сумевших извлечь все плюсы из музыкального телевидения, и взлетевший на эфирных волнах MTV к вершинам мировой популярности. Билли Айдол увлекся панк-роком в 1976 году, когда вместе с другими фанатами путешествовал за группой Sex Pistols по Британии. До начала сольной карьеры в 1982 году он успел поиграть с Siouxsie and the Banshees, Chelsea и Generation X.
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