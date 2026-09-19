Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard (0042281169717) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 401821
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Характеристики
Бренд
Robert Stigwood Org. Ltd.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard (0042281169717) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Motherless Children
|4:55
|A2
|Give Me Strength
|2:51
|A3
|Willie And The Hand Jive
|3:46
|A4
|Get Ready
|3:50
|A5
|I Shot The Sheriff
|4:30
|B1
|I Can't Hold Out
|4:10
|B2
|Please Be With Me
|3:25
|B3
|Let It Grow
|4:57
|B4
|Steady Rollin' Man
|3:14
|B5
|Mainline Florida
|4:05
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Robert Stigwood Org. Ltd.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Motherless Children
|4:55
|A2
|Give Me Strength
|2:51
|A3
|Willie And The Hand Jive
|3:46
|A4
|Get Ready
|3:50
|A5
|I Shot The Sheriff
|4:30
|B1
|I Can't Hold Out
|4:10
|B2
|Please Be With Me
|3:25
|B3
|Let It Grow
|4:57
|B4
|Steady Rollin' Man
|3:14
|B5
|Mainline Florida
|4:05
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard (0042281169717) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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