Top.Mail.Ru
Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard (0042281169717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard (0042281169717) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard (0042281169717) виниловая пластинка - фото 1
Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard (0042281169717) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard (0042281169717) виниловая пластинка - фото 1
  • Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard (0042281169717) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401821
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Robert Stigwood Org. Ltd.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard (0042281169717) виниловая пластинка

Track List

A1Motherless Children4:55
A2Give Me Strength2:51
A3Willie And The Hand Jive3:46
A4Get Ready3:50
A5I Shot The Sheriff4:30
B1I Can't Hold Out4:10
B2Please Be With Me3:25
B3Let It Grow4:57
B4Steady Rollin' Man3:14
B5Mainline Florida4:05

Отзывы о товаре Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard (0042281169717) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Robert Stigwood Org. Ltd.
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Motherless Children4:55
A2Give Me Strength2:51
A3Willie And The Hand Jive3:46
A4Get Ready3:50
A5I Shot The Sheriff4:30
B1I Can't Hold Out4:10
B2Please Be With Me3:25
B3Let It Grow4:57
B4Steady Rollin' Man3:14
B5Mainline Florida4:05
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eric Clapton - 461 Ocean Boulevard (0042281169717) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...