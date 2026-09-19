Самосвал "Полярный" 9290
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка
Материал
пластик
Пол
для девочек, для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399127
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игрушка
Материал
пластик
Пол
для девочек, для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Максимальный возраст
7 лет
Комплектация
машинка, упаковка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х10х8
Вес, кг.
4.82
Описание товара Самосвал "Полярный" 9290
Самосвал «Полярный» насыщенного синего цвета идеально подходит для сюжетно-ролевых игр на улице. Крепкая машина, изготовленная из высококачественных материалов не боится ни воды, ни снега, ни песка.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игрушка
Материал
пластик
Пол
для девочек, для мальчиков
Минимальный возраст
3 года
Максимальный возраст
7 лет
Комплектация
машинка, упаковка
Страна производитель
Россия
Самосвал «Полярный» насыщенного синего цвета идеально подходит для сюжетно-ролевых игр на улице. Крепкая машина, изготовленная из высококачественных материалов не боится ни воды, ни снега, ни песка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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