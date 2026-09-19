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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Игрушка
Материал
пластик
Пол
унисекс
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
700 руб.
1 377
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399059
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Описание товара Автомобиль с цистерной "Престиж" 62703
Автомобиль с цистерной "Престиж" 62703
Большой игрушечный автомобиль 62703 с цистерной серии Престиж от фабрики Полесье предназначен для перевозки воды и прочих жидкостей, будет интересен мальчикам от 3 лет, поможет разнообразить игры с машинками ярким спецтранспортом. Грузовик оснащён кабиной водителя, прочной рамой с тремя осями колёс и литой цистерной с люками-крышками, через которые её можно наполнять. Длина игрушки 39 см. Грузовая машина Полесье изготовлена из прочного нетоксичного пластика, имеет яркий реалистичный дизайн и прекрасно подойдёт для игр детей на детской площадке во дворе, на даче в песочнице или во время путешествия, у воды.
Автомобиль с цистерной "Престиж" 62703
Большой игрушечный автомобиль 62703 с цистерной серии Престиж от фабрики Полесье предназначен для перевозки воды и прочих жидкостей, будет интересен мальчикам от 3 лет, поможет разнообразить игры с машинками ярким спецтранспортом. Грузовик оснащён кабиной водителя, прочной рамой с тремя осями колёс и литой цистерной с люками-крышками, через которые её можно наполнять. Длина игрушки 39 см. Грузовая машина Полесье изготовлена из прочного нетоксичного пластика, имеет яркий реалистичный дизайн и прекрасно подойдёт для игр детей на детской площадке во дворе, на даче в песочнице или во время путешествия, у воды.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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