Трактор "Чемпион" с лопатой в сеточке 0568
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%880 руб. 1 666 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399023
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х32х23
Вес, кг.
1.06
Описание товара Трактор "Чемпион" с лопатой в сеточке 0568
Предназначены для сюжетно-ролевых игр, способствуют развитию воображения. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
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Предназначены для сюжетно-ролевых игр, способствуют развитию воображения. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Трактор "Чемпион" с лопатой в сеточке 0568 - купить по цене 880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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