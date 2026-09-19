Набор инструментов Mechanic (37предметов) в чемодане отвертка,молоток,гаечные ключи,болты,шурупы,имитация дерева 8033
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-66%710 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 398700
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
отвертка, молоток, гаечные ключи, болты, шурупы, чемодан, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х19х11
Вес, г.
770
Описание товара Набор инструментов Mechanic (37предметов) в чемодане отвертка,молоток,гаечные ключи,болты,шурупы,имитация дерева 8033
Теперь ваш ребёнок сможет чинить абсолютно всё, ведь он – мастер на все руки, настоящий мужчина! Я смогу сам! – вот, что он скажет после игры с замечательным игровым набором. Знания, полученные в лёгкой и очень весёлой игровой форме, позже пригодятся вашему юному строителю будущего и в жизни., Этот замечательный набор понравится мальчику. И его папе тоже! Теперь, если дома что-то сломается, починить они смогут вместе.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
отвертка, молоток, гаечные ключи, болты, шурупы, чемодан, упаковка
Материал
пластик
Страна производитель
Китай
Теперь ваш ребёнок сможет чинить абсолютно всё, ведь он – мастер на все руки, настоящий мужчина! Я смогу сам! – вот, что он скажет после игры с замечательным игровым набором. Знания, полученные в лёгкой и очень весёлой игровой форме, позже пригодятся вашему юному строителю будущего и в жизни., Этот замечательный набор понравится мальчику. И его папе тоже! Теперь, если дома что-то сломается, починить они смогут вместе.
Набор инструментов Mechanic (37предметов) в чемодане отвертка,молоток,гаечные ключи,болты,шурупы,имитация дерева 8033 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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