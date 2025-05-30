Блендер Polaris PHB 1583L Silent
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блендер Polaris PHB 1583L Silent
Многофункциональный блендер Сколько кухонных принадлежностей вам нужно, чтобы смешивать детское питание, соусы, напитки, фрукты, овощи, сыр и многое другое? Только один! Предлагаемый нами оригинальный блендер Polaris PHB 1583 L Silent облегчит повседневное приготовление блюд, а заодно сэкономит ваше драгоценное время. Здоровое питание Блендер позволяет готовить свежие полезные блюда. Вы можете легко смешать фрукты и овощи на завтрак, обед или ужин на кухне.25-ступенчатая регулировка скорости Благодаря 25-ступенчатой регулировке вы можете настроить скорость блендера в соответствии с вашими потребностями. В зависимости от продуктов - мягче или жестче - установите соответствующий уровень. Другая скорость потребуется для лука и моркови, а другая - для орехов. 2 кнопки Вы можете использовать блендер с 2 кнопками: для нормальной работы и турбо. Кнопка Turbo использует полную мощность и самое быстрое вращение, чтобы смешать самые твердые продукты. Таким образом, вы справитесь с любой, даже самой тяжелой работой, а результат всегда будет одинаковым. Решите, какую кнопку использовать для ваших продуктов.Высокая мощность двигателя Увеличенная мощность мотора до 1500 Вт делает блендер отличным инструментом для кухни, который поможет вам автоматически смешивать любые продукты. А технология SilentPRO обеспечит более тихую работу. Эффективное лезвие Специально разработанное 4-лепестковый лезвие с титановым покрытием эффективно измельчает и перемешивает ингредиенты.Пластиковый корпус Дизайнеры Polaris всегда ориентируются на материалы высочайшего качества. Именно поэтому корпуса изготовлены из качественного пластика. Кроме того, они легкие, практичные и легко чистятся.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, недорогие, 800 вт, 1000 вт, 1200 вт, для льда, со стеклянной чашей, мини-блендеры для детского питания
Теги товара: мощные, 1500 вт, для молочных коктейлей, для мяса, блендеры-мясорубки 2 в 1
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер, много скоростей.
Достоинства:
Комментарий:
хороший добротный блендер, брал на подарок, товаром довольны!
Достоинства:
Комментарий:
хорошее впечатление от товара. удобен в использовании
Достоинства:
Комментарий:
Уже не первый раз беру технику Поларис. Товар хороший, брал то что надо было по дому. Жена в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Максимально необходимый комплект насадок для блендера по очень приятной цене. Работает тихо и эффективно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Блендер в эксплуатации примерно полгода. Используется не каждый день, конечно, но довольно часто, и за всё это время пока ни разу не подвёл. Достаточно мощный, сравнительно тихий, корпус привода эргономичный. В общем, очень хорошая рабочая лошадка. Сделать фарш в чаше измельчителя можно буквально за 1-2 минуты. Защита от перегрева действительно работает (проверено на практике), отключается и не включается пока не остынет. Очень понравилось решение с подставкой и защитой от брызг - казалось бы мелочи, но значительно повышают практичность.
Достоинства:
Комментарий:
Жена довольна, негромкий хороший блендер. Есть насадка для пюре.
Достоинства:
Комментарий:
супер тихий мощный рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
очень весомая вещь - качество впечатляет!
Достоинства:
Комментарий:
Изготовлен добротно, ощущение плотности и приятной тяжести, как у хорошего шуруповерта. Нагрузку держит по назначению. Замечание только к упаковке при доставке - ее нет, просто заводская коробка, просто пыльная потертая заводская коробка.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный блендер, множество насадок в комплекте под любые задачи. Порадовала громкость девайса, еë нет в сравнении со старым блендером. Всë продумано до мелочей. Покупкой очень доволен, смело покупайте себе такого полезного помощника!
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит шикарно, хорошо упаковано, будем пробовать в деле
Достоинства:
Комментарий:
Красавец. Надеюсь прослужит долго. Стаканчик с крышкой от брызг совсем супер. Подставка под погружной- это что то. Смотрится дорого богато. Работает тихо, только нагревается при работе, думаю что это в норме. Спасибо за быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Тяжелый, не очень удобно держать одной рукой. Бошь лучше.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, пришло всё целое. Можно брать. А дальше посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Идеальный блендер, есть всё что нужно. Обожаю фирму Поларис, никогда не подводила, дома почти вся техника Поларис была и будет. Спасибо производителю!
Достоинства:
Комментарий:
качество не соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
хороший прибор, оправдывает ожидания. идеальный подарок
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел очень хорошо упакован, всё цело и невредимо. Ещё блендером не пользовалась, проверила - работает
Достоинства:
Комментарий:
мощный и много удобных насадок, крышечки, пюрешку сделать по-быстрому. ничего не забрызгать! мощность хорошая!
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление очень позитивное от блендера. Материалы, дизайн, все на уровне. Работает отлично. Пока, правда, только погружную насадку использовала. Очень хорошо и быстро супы в пюре перемалывает.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел очень быстро. Хорошо упакован. Покупала в подарок маме, поэтому в работе еще не испытывали. На ПВЗ проверили - в рабочем состоянии, комплектующие все на месте.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блендер, но при первом исполнении насадки для пюре -перестала крутиться насадка , как это исправить?
Достоинства:
Комментарий:
Классный блендер, покупала в подарок, все довольны
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, удобный и мощный
Достоинства:
Комментарий:
Взяла на подарок, надеюсь прослужит долго. Понравился, к покупке рекомендую
Отзывы о товаре Блендер Polaris PHB 1583L Silent
Достоинства:
Комментарий:
Отличный блендер, много скоростей.
Достоинства:
Комментарий:
хороший добротный блендер, брал на подарок, товаром довольны!
Достоинства:
Комментарий:
хорошее впечатление от товара. удобен в использовании
Достоинства:
Комментарий:
Уже не первый раз беру технику Поларис. Товар хороший, брал то что надо было по дому. Жена в восторге
Достоинства:
Комментарий:
Максимально необходимый комплект насадок для блендера по очень приятной цене. Работает тихо и эффективно. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Блендер в эксплуатации примерно полгода. Используется не каждый день, конечно, но довольно часто, и за всё это время пока ни разу не подвёл. Достаточно мощный, сравнительно тихий, корпус привода эргономичный. В общем, очень хорошая рабочая лошадка. Сделать фарш в чаше измельчителя можно буквально за 1-2 минуты. Защита от перегрева действительно работает (проверено на практике), отключается и не включается пока не остынет. Очень понравилось решение с подставкой и защитой от брызг - казалось бы мелочи, но значительно повышают практичность.
Достоинства:
Комментарий:
Жена довольна, негромкий хороший блендер. Есть насадка для пюре.
Достоинства:
Комментарий:
супер тихий мощный рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
очень весомая вещь - качество впечатляет!
Достоинства:
Комментарий:
Изготовлен добротно, ощущение плотности и приятной тяжести, как у хорошего шуруповерта. Нагрузку держит по назначению. Замечание только к упаковке при доставке - ее нет, просто заводская коробка, просто пыльная потертая заводская коробка.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный блендер, множество насадок в комплекте под любые задачи. Порадовала громкость девайса, еë нет в сравнении со старым блендером. Всë продумано до мелочей. Покупкой очень доволен, смело покупайте себе такого полезного помощника!
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит шикарно, хорошо упаковано, будем пробовать в деле
Достоинства:
Комментарий:
Красавец. Надеюсь прослужит долго. Стаканчик с крышкой от брызг совсем супер. Подставка под погружной- это что то. Смотрится дорого богато. Работает тихо, только нагревается при работе, думаю что это в норме. Спасибо за быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Тяжелый, не очень удобно держать одной рукой. Бошь лучше.
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает, пришло всё целое. Можно брать. А дальше посмотрим.
Достоинства:
Комментарий:
Идеальный блендер, есть всё что нужно. Обожаю фирму Поларис, никогда не подводила, дома почти вся техника Поларис была и будет. Спасибо производителю!
Достоинства:
Комментарий:
качество не соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
хороший прибор, оправдывает ожидания. идеальный подарок
Достоинства:
Комментарий:
Заказ пришел очень хорошо упакован, всё цело и невредимо. Ещё блендером не пользовалась, проверила - работает
Достоинства:
Комментарий:
мощный и много удобных насадок, крышечки, пюрешку сделать по-быстрому. ничего не забрызгать! мощность хорошая!
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление очень позитивное от блендера. Материалы, дизайн, все на уровне. Работает отлично. Пока, правда, только погружную насадку использовала. Очень хорошо и быстро супы в пюре перемалывает.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел очень быстро. Хорошо упакован. Покупала в подарок маме, поэтому в работе еще не испытывали. На ПВЗ проверили - в рабочем состоянии, комплектующие все на месте.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший блендер, но при первом исполнении насадки для пюре -перестала крутиться насадка , как это исправить?
Достоинства:
Комментарий:
Классный блендер, покупала в подарок, все довольны
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар, удобный и мощный
Достоинства:
Комментарий:
Взяла на подарок, надеюсь прослужит долго. Понравился, к покупке рекомендую