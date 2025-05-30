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Блендер Polaris PHB 1583L Silent купить с доставкой в Москве
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Блендер Polaris PHB 1583L Silent

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Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 1
Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 2
Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 3
Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 4
Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 5
Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 6
Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 7
Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 8
Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 9
Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 10
Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 11
Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 12
Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 13
Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 14
Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Количество насадок в комплекте
4
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
25
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 1
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 2
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 3
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 4
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 5
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 6
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 7
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 8
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 9
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 10
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 11
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 12
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 13
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 14
  • Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395442
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель; Насадка для приготовления пюре
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
0.5
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
25
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
Объем мерного стакана 700 мл. Объем чаши измельчителя 500 мл.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х20
Вес, кг.
1.69

Описание товара Блендер Polaris PHB 1583L Silent

Многофункциональный блендер Сколько кухонных принадлежностей вам нужно, чтобы смешивать детское питание, соусы, напитки, фрукты, овощи, сыр и многое другое? Только один! Предлагаемый нами оригинальный блендер Polaris PHB 1583 L Silent облегчит повседневное приготовление блюд, а заодно сэкономит ваше драгоценное время. Здоровое питание Блендер позволяет готовить свежие полезные блюда. Вы можете легко смешать фрукты и овощи на завтрак, обед или ужин на кухне.25-ступенчатая регулировка скорости Благодаря 25-ступенчатой регулировке вы можете настроить скорость блендера в соответствии с вашими потребностями. В зависимости от продуктов - мягче или жестче - установите соответствующий уровень. Другая скорость потребуется для лука и моркови, а другая - для орехов. 2 кнопки Вы можете использовать блендер с 2 кнопками: для нормальной работы и турбо. Кнопка Turbo использует полную мощность и самое быстрое вращение, чтобы смешать самые твердые продукты. Таким образом, вы справитесь с любой, даже самой тяжелой работой, а результат всегда будет одинаковым. Решите, какую кнопку использовать для ваших продуктов.Высокая мощность двигателя Увеличенная мощность мотора до 1500 Вт делает блендер отличным инструментом для кухни, который поможет вам автоматически смешивать любые продукты. А технология SilentPRO обеспечит более тихую работу. Эффективное лезвие Специально разработанное 4-лепестковый лезвие с титановым покрытием эффективно измельчает и перемешивает ингредиенты.Пластиковый корпус Дизайнеры Polaris всегда ориентируются на материалы высочайшего качества. Именно поэтому корпуса изготовлены из качественного пластика. Кроме того, они легкие, практичные и легко чистятся.

Отзывы о товаре Блендер Polaris PHB 1583L Silent

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер, много скоростей.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
хороший добротный блендер, брал на подарок, товаром довольны!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее впечатление от товара. удобен в использовании
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Уже не первый раз беру технику Поларис. Товар хороший, брал то что надо было по дому. Жена в восторге
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ирина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Максимально необходимый комплект насадок для блендера по очень приятной цене. Работает тихо и эффективно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер в эксплуатации примерно полгода. Используется не каждый день, конечно, но довольно часто, и за всё это время пока ни разу не подвёл. Достаточно мощный, сравнительно тихий, корпус привода эргономичный. В общем, очень хорошая рабочая лошадка. Сделать фарш в чаше измельчителя можно буквально за 1-2 минуты. Защита от перегрева действительно работает (проверено на практике), отключается и не включается пока не остынет. Очень понравилось решение с подставкой и защитой от брызг - казалось бы мелочи, но значительно повышают практичность.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Mikhail L.

Достоинства:


Комментарий:
Жена довольна, негромкий хороший блендер. Есть насадка для пюре.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
супер тихий мощный рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алла С.

Достоинства:


Комментарий:
очень весомая вещь - качество впечатляет!
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Рамиль Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Изготовлен добротно, ощущение плотности и приятной тяжести, как у хорошего шуруповерта. Нагрузку держит по назначению. Замечание только к упаковке при доставке - ее нет, просто заводская коробка, просто пыльная потертая заводская коробка.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ярослав П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный блендер, множество насадок в комплекте под любые задачи. Порадовала громкость девайса, еë нет в сравнении со старым блендером. Всë продумано до мелочей. Покупкой очень доволен, смело покупайте себе такого полезного помощника!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Дарья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит шикарно, хорошо упаковано, будем пробовать в деле
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
София

Достоинства:


Комментарий:
Красавец. Надеюсь прослужит долго. Стаканчик с крышкой от брызг совсем супер. Подставка под погружной- это что то. Смотрится дорого богато. Работает тихо, только нагревается при работе, думаю что это в норме. Спасибо за быструю доставку.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжелый, не очень удобно держать одной рукой. Бошь лучше.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Сергеев Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, пришло всё целое. Можно брать. А дальше посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный блендер, есть всё что нужно. Обожаю фирму Поларис, никогда не подводила, дома почти вся техника Поларис была и будет. Спасибо производителю!
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
качество не соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Эдурд Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший прибор, оправдывает ожидания. идеальный подарок
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел очень хорошо упакован, всё цело и невредимо. Ещё блендером не пользовалась, проверила - работает
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Елена Х.

Достоинства:


Комментарий:
мощный и много удобных насадок, крышечки, пюрешку сделать по-быстрому. ничего не забрызгать! мощность хорошая!
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление очень позитивное от блендера. Материалы, дизайн, все на уровне. Работает отлично. Пока, правда, только погружную насадку использовала. Очень хорошо и быстро супы в пюре перемалывает.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Алина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел очень быстро. Хорошо упакован. Покупала в подарок маме, поэтому в работе еще не испытывали. На ПВЗ проверили - в рабочем состоянии, комплектующие все на месте.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Виктория Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блендер, но при первом исполнении насадки для пюре -перестала крутиться насадка , как это исправить?
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Классный блендер, покупала в подарок, все довольны
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, удобный и мощный
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Семенова Н.

Достоинства:


Комментарий:
Взяла на подарок, надеюсь прослужит долго. Понравился, к покупке рекомендую



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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
1500
Материал корпуса
пластик + металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
нержавеющая сталь
Длина сетевого шнура
1.5
Количество насадок в комплекте
4
Комплектация
Венчик-взбиватель; Измельчитель; Насадка для приготовления пюре
Цвет
серебристый
Объем кувшина, л
0.5
Развернуть
Объем измельчителя, л
0.5
Количество скоростей / режимов
25
Максимальная скорость вращения, об/мин
15000
Функции и особенности
Объем мерного стакана 700 мл. Объем чаши измельчителя 500 мл.
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный блендер Сколько кухонных принадлежностей вам нужно, чтобы смешивать детское питание, соусы, напитки, фрукты, овощи, сыр и многое другое? Только один! Предлагаемый нами оригинальный блендер Polaris PHB 1583 L Silent облегчит повседневное приготовление блюд, а заодно сэкономит ваше драгоценное время. Здоровое питание Блендер позволяет готовить свежие полезные блюда. Вы можете легко смешать фрукты и овощи на завтрак, обед или ужин на кухне.25-ступенчатая регулировка скорости Благодаря 25-ступенчатой регулировке вы можете настроить скорость блендера в соответствии с вашими потребностями. В зависимости от продуктов - мягче или жестче - установите соответствующий уровень. Другая скорость потребуется для лука и моркови, а другая - для орехов. 2 кнопки Вы можете использовать блендер с 2 кнопками: для нормальной работы и турбо. Кнопка Turbo использует полную мощность и самое быстрое вращение, чтобы смешать самые твердые продукты. Таким образом, вы справитесь с любой, даже самой тяжелой работой, а результат всегда будет одинаковым. Решите, какую кнопку использовать для ваших продуктов.Высокая мощность двигателя Увеличенная мощность мотора до 1500 Вт делает блендер отличным инструментом для кухни, который поможет вам автоматически смешивать любые продукты. А технология SilentPRO обеспечит более тихую работу. Эффективное лезвие Специально разработанное 4-лепестковый лезвие с титановым покрытием эффективно измельчает и перемешивает ингредиенты.Пластиковый корпус Дизайнеры Polaris всегда ориентируются на материалы высочайшего качества. Именно поэтому корпуса изготовлены из качественного пластика. Кроме того, они легкие, практичные и легко чистятся.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный блендер, много скоростей.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей З.

Достоинства:


Комментарий:
хороший добротный блендер, брал на подарок, товаром довольны!
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
хорошее впечатление от товара. удобен в использовании
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Уже не первый раз беру технику Поларис. Товар хороший, брал то что надо было по дому. Жена в восторге
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ирина Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Максимально необходимый комплект насадок для блендера по очень приятной цене. Работает тихо и эффективно. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Ирина В.

Достоинства:


Комментарий:
Блендер в эксплуатации примерно полгода. Используется не каждый день, конечно, но довольно часто, и за всё это время пока ни разу не подвёл. Достаточно мощный, сравнительно тихий, корпус привода эргономичный. В общем, очень хорошая рабочая лошадка. Сделать фарш в чаше измельчителя можно буквально за 1-2 минуты. Защита от перегрева действительно работает (проверено на практике), отключается и не включается пока не остынет. Очень понравилось решение с подставкой и защитой от брызг - казалось бы мелочи, но значительно повышают практичность.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Mikhail L.

Достоинства:


Комментарий:
Жена довольна, негромкий хороший блендер. Есть насадка для пюре.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
супер тихий мощный рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Алла С.

Достоинства:


Комментарий:
очень весомая вещь - качество впечатляет!
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Рамиль Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Изготовлен добротно, ощущение плотности и приятной тяжести, как у хорошего шуруповерта. Нагрузку держит по назначению. Замечание только к упаковке при доставке - ее нет, просто заводская коробка, просто пыльная потертая заводская коробка.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ярослав П.

Достоинства:


Комментарий:
Прекрасный блендер, множество насадок в комплекте под любые задачи. Порадовала громкость девайса, еë нет в сравнении со старым блендером. Всë продумано до мелочей. Покупкой очень доволен, смело покупайте себе такого полезного помощника!
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Дарья Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Выглядит шикарно, хорошо упаковано, будем пробовать в деле
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
София

Достоинства:


Комментарий:
Красавец. Надеюсь прослужит долго. Стаканчик с крышкой от брызг совсем супер. Подставка под погружной- это что то. Смотрится дорого богато. Работает тихо, только нагревается при работе, думаю что это в норме. Спасибо за быструю доставку.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Наталья В.

Достоинства:


Комментарий:
Тяжелый, не очень удобно держать одной рукой. Бошь лучше.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Сергеев Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Всё работает, пришло всё целое. Можно брать. А дальше посмотрим.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Анастасия К.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный блендер, есть всё что нужно. Обожаю фирму Поларис, никогда не подводила, дома почти вся техника Поларис была и будет. Спасибо производителю!
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Олег М.

Достоинства:


Комментарий:
качество не соответствует описанию
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Эдурд Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший прибор, оправдывает ожидания. идеальный подарок
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ пришел очень хорошо упакован, всё цело и невредимо. Ещё блендером не пользовалась, проверила - работает
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Елена Х.

Достоинства:


Комментарий:
мощный и много удобных насадок, крышечки, пюрешку сделать по-быстрому. ничего не забрызгать! мощность хорошая!
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление очень позитивное от блендера. Материалы, дизайн, все на уровне. Работает отлично. Пока, правда, только погружную насадку использовала. Очень хорошо и быстро супы в пюре перемалывает.
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Алина Н.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришел очень быстро. Хорошо упакован. Покупала в подарок маме, поэтому в работе еще не испытывали. На ПВЗ проверили - в рабочем состоянии, комплектующие все на месте.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Виктория Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший блендер, но при первом исполнении насадки для пюре -перестала крутиться насадка , как это исправить?
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Елена Т.

Достоинства:


Комментарий:
Классный блендер, покупала в подарок, все довольны
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар, удобный и мощный
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Семенова Н.

Достоинства:


Комментарий:
Взяла на подарок, надеюсь прослужит долго. Понравился, к покупке рекомендую


Блендер Polaris PHB 1583L Silent - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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