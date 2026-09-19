Аэрограф Patriot AB 400
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Краскораспылитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394028
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х18х6
Вес, г.
630
Описание товара Аэрограф Patriot AB 400
Пневматический аэрограф PATRIOT AB 400 830902050 работает на сжатом воздухе. Используется для аккуратного окрашивания поверхностей и нанесения рисунков. Имеет высокочувствительный регулятор подачи краски. Сопло диаметром 0.2 мм отлично подходит для рисования мелких элементов. Небольшой несъемный бачок расположен под углом к конструкции, благодаря чему меньше загораживает рабочую поверхность.
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Пневматический аэрограф PATRIOT AB 400 830902050 работает на сжатом воздухе. Используется для аккуратного окрашивания поверхностей и нанесения рисунков. Имеет высокочувствительный регулятор подачи краски. Сопло диаметром 0.2 мм отлично подходит для рисования мелких элементов. Небольшой несъемный бачок расположен под углом к конструкции, благодаря чему меньше загораживает рабочую поверхность.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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