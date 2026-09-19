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Игровой набор"Ферма 3D"30 деталей в коробке VIGA VG50540 купить с доставкой в Москве
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Игровой набор"Ферма 3D"30 деталей в коробке VIGA VG50540

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Игровой набор&quot;Ферма 3D&quot;30 деталей в коробке VIGA VG50540 - фото 1
Игровой набор&quot;Ферма 3D&quot;30 деталей в коробке VIGA VG50540 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
  • Игровой набор&quot;Ферма 3D&quot;30 деталей в коробке VIGA VG50540 - фото 1
  • Игровой набор&quot;Ферма 3D&quot;30 деталей в коробке VIGA VG50540 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 550 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 392010
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
фермерский дом, сарай, забор, деревья 2 шт, фермер, собака, коза, утка, курица, лошадь, корова, трактор и игровое поле, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х5
Вес, г.
917

Описание товара Игровой набор"Ферма 3D"30 деталей в коробке VIGA VG50540

Игровой набор Ферма 3D обязательно понравится вашему ребенку. В наборе большое игровое поле домик фермера и сарай, а также сам фермер и его животные. Игра в Ферма 3D малыш сможет развить мелкую моторику рук, воображение и познакомиться с жизнью настоящего фермера.

Отзывы о товаре Игровой набор"Ферма 3D"30 деталей в коробке VIGA VG50540




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
фермерский дом, сарай, забор, деревья 2 шт, фермер, собака, коза, утка, курица, лошадь, корова, трактор и игровое поле, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Игровой набор Ферма 3D обязательно понравится вашему ребенку. В наборе большое игровое поле домик фермера и сарай, а также сам фермер и его животные. Игра в Ферма 3D малыш сможет развить мелкую моторику рук, воображение и познакомиться с жизнью настоящего фермера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Игровой набор"Ферма 3D"30 деталей в коробке VIGA VG50540 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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