Игровой набор"Ферма 3D"30 деталей в коробке VIGA VG50540
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Характеристики
Тип товара
Развивающая игра
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%1 550 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392010
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
фермерский дом, сарай, забор, деревья 2 шт, фермер, собака, коза, утка, курица, лошадь, корова, трактор и игровое поле, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х21х5
Вес, г.
917
Описание товара Игровой набор"Ферма 3D"30 деталей в коробке VIGA VG50540
Игровой набор Ферма 3D обязательно понравится вашему ребенку. В наборе большое игровое поле домик фермера и сарай, а также сам фермер и его животные. Игра в Ферма 3D малыш сможет развить мелкую моторику рук, воображение и познакомиться с жизнью настоящего фермера.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Развивающая игра
Комплектация
фермерский дом, сарай, забор, деревья 2 шт, фермер, собака, коза, утка, курица, лошадь, корова, трактор и игровое поле, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Игровой набор Ферма 3D обязательно понравится вашему ребенку. В наборе большое игровое поле домик фермера и сарай, а также сам фермер и его животные. Игра в Ферма 3D малыш сможет развить мелкую моторику рук, воображение и познакомиться с жизнью настоящего фермера.
Игровой набор"Ферма 3D"30 деталей в коробке VIGA VG50540 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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