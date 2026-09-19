Магнитный 3D Пазл"Красная шапочка"10 дет в коробке VIGA VG50075
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кубики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%1 500 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 392116
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
10 элементов, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х6
Вес, г.
500
Описание товара Магнитный 3D Пазл"Красная шапочка"10 дет в коробке VIGA VG50075
Крупные удобные детали хорошо подходят друг к другу, а для большего удобства они еще и примагничиваются. Благодаря магнитному соединению, пазл не рассыпается от неловкого движения маленькой ручки, и малыш с удовольствием будет строить. Толщина каждой детали – 2.5 см, благодаря чему они очень устойчивые, в них можно играть отдельно.
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Бренд
Тип товара
Кубики
Комплектация
10 элементов, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
2
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 2 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Крупные удобные детали хорошо подходят друг к другу, а для большего удобства они еще и примагничиваются. Благодаря магнитному соединению, пазл не рассыпается от неловкого движения маленькой ручки, и малыш с удовольствием будет строить. Толщина каждой детали – 2.5 см, благодаря чему они очень устойчивые, в них можно играть отдельно.
Магнитный 3D Пазл"Красная шапочка"10 дет в коробке VIGA VG50075 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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