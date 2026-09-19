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Конструктор блочный 308 деталей в ящике математические блоки разных цветов и размеров VIGA 56166 купить с доставкой в Москве
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Конструктор блочный 308 деталей в ящике математические блоки разных цветов и размеров VIGA 56166

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Конструктор блочный 308 деталей в ящике математические блоки разных цветов и размеров VIGA 56166 - фото 1
Конструктор блочный 308 деталей в ящике математические блоки разных цветов и размеров VIGA 56166 - фото 2
Конструктор блочный 308 деталей в ящике математические блоки разных цветов и размеров VIGA 56166 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кубики
  • Конструктор блочный 308 деталей в ящике математические блоки разных цветов и размеров VIGA 56166 - фото 1
  • Конструктор блочный 308 деталей в ящике математические блоки разных цветов и размеров VIGA 56166 - фото 2
  • Конструктор блочный 308 деталей в ящике математические блоки разных цветов и размеров VIGA 56166 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
1 750 руб.  3 145 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391904
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Кубики
Комплектация
308 деталей, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х3
Вес, г.
875

Описание товара Конструктор блочный 308 деталей в ящике математические блоки разных цветов и размеров VIGA 56166

Деревянные счетные палочки VIGA станут отличным дополнением к увлекательному изучению математики. Все палочки разной длины и цветов, что способствуют развитию воображения, логического мышления, визуального восприятия и мелкой моторики рук. Также с ними очень легко изучать счеты в игровой форме, например, сколько и каких цветных палочек понадобиться, что бы собрать человечка, домик или рожицу.

Отзывы о товаре Конструктор блочный 308 деталей в ящике математические блоки разных цветов и размеров VIGA 56166




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Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Кубики
Комплектация
308 деталей, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Рекомендуемый возраст
от 3 лет
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Деревянные счетные палочки VIGA станут отличным дополнением к увлекательному изучению математики. Все палочки разной длины и цветов, что способствуют развитию воображения, логического мышления, визуального восприятия и мелкой моторики рук. Также с ними очень легко изучать счеты в игровой форме, например, сколько и каких цветных палочек понадобиться, что бы собрать человечка, домик или рожицу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор блочный 308 деталей в ящике математические блоки разных цветов и размеров VIGA 56166 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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