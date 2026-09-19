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Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 купить с доставкой в Москве
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Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2

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Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 1
Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 2
Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 3
Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 4
Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 5
Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 6
Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 7
Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 8
Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
резина, алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1.2
Минимальная рабочая высота, см
32
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
30
Длина в сложенном состоянии, см
32
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 7
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 8
  • Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 391246
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
резина, алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1.2
Минимальная рабочая высота, см
32
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
30
Длина в сложенном состоянии, см
32
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х6х6
Вес, г.
500

Описание товара Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2

Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 с тремя гибкими ножками поможет быстро установить легкую фотокамеру (весом до 1.2 кг), смартфон или камеру GoPro даже на самой сложной поверхности в экстремальных условиях: на выступе, перилах, полке, трубе, ветке дерева и др. Штатив можно использовать как универсальный держатель или подставку для гаджетов (например, электронных книг и планшетов). Ножки штатива сгибаются в любом направлении под любым углом и остаются в зафиксированном положении на длительное время. Благодаря особому материалу отсутствует эффект остаточного напряжения, работающего на выпрямление – главное не превышать допустимую нагрузку, на поверхности ножек не остается заломов и вы сможете использовать штатив долгие годы. Обрезиненная фактурная поверхность ножек не скользит и штатив (а значит камера) устойчиво закрепятся в нужном положении. Для установки камеры на площадке штатива размещен стандартный винт диаметром ?, на который может устанавливаться цифровая камера, а также комплектные шаровая головка, адаптеры для смартфона или камеры GoPro. Дополнительное удобство установки: чтобы закрепить камеру на штативе, достаточно вращать винт с помощью крупного колесика в основании площадки, не нужно вращать саму камеру. Шаровая головка предназначена для установки камеры под наклоном 90° и легкого вращения на 360°, положение камеры фиксируется при помощи винта. Шаровая головка закрепляется на штативе, а на нее устанавливается камера, адаптер для смартфона или камеры GoPro. Адаптер для смартфона позволяет закрепить устройство шириной до 85 мм. Комплект упакован в чехол длиной всего 35 см – для компактного хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штативы
Головка в комплекте
да
Уровень
нет
Материал
резина, алюминиевый сплав
Количество секций в штанге
1
Максимальная нагрузка, кг
1.2
Минимальная рабочая высота, см
32
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
30
Длина в сложенном состоянии, см
32
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 с тремя гибкими ножками поможет быстро установить легкую фотокамеру (весом до 1.2 кг), смартфон или камеру GoPro даже на самой сложной поверхности в экстремальных условиях: на выступе, перилах, полке, трубе, ветке дерева и др. Штатив можно использовать как универсальный держатель или подставку для гаджетов (например, электронных книг и планшетов). Ножки штатива сгибаются в любом направлении под любым углом и остаются в зафиксированном положении на длительное время. Благодаря особому материалу отсутствует эффект остаточного напряжения, работающего на выпрямление – главное не превышать допустимую нагрузку, на поверхности ножек не остается заломов и вы сможете использовать штатив долгие годы. Обрезиненная фактурная поверхность ножек не скользит и штатив (а значит камера) устойчиво закрепятся в нужном положении. Для установки камеры на площадке штатива размещен стандартный винт диаметром ?, на который может устанавливаться цифровая камера, а также комплектные шаровая головка, адаптеры для смартфона или камеры GoPro. Дополнительное удобство установки: чтобы закрепить камеру на штативе, достаточно вращать винт с помощью крупного колесика в основании площадки, не нужно вращать саму камеру. Шаровая головка предназначена для установки камеры под наклоном 90° и легкого вращения на 360°, положение камеры фиксируется при помощи винта. Шаровая головка закрепляется на штативе, а на нее устанавливается камера, адаптер для смартфона или камеры GoPro. Адаптер для смартфона позволяет закрепить устройство шириной до 85 мм. Комплект упакован в чехол длиной всего 35 см – для компактного хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив Falcon Eyes LifePOD Flex-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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