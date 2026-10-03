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Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка

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Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка - фото 1
Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка - фото 2
Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка - фото 3
Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка - фото 4
Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nils Petter Molvaer
Альбом (сингл)
KHMER
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка - фото 1
  • Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка - фото 2
  • Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка - фото 3
  • Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка - фото 4
  • Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387873
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602577426582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nils Petter Molvaer
Альбом (сингл)
KHMER
Жанр
Jazz
Трек-лист
Khmer, Tl?n, Access / Song Of Sand I, On Stream, Platonic Years, Phum, Song Of Sand II, Exit
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка

Track List

A1Khmer4:59
A2Tl?n7:52
A3Access / Song Of Sand I5:50
A4On Stream5:01
B1Platonic Years6:33
B2Phum3:39
B3Song Of Sand II6:10
B4Exit2:42

Отзывы о товаре Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602577426582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Nils Petter Molvaer
Альбом (сингл)
KHMER
Жанр
Jazz
Трек-лист
Khmer, Tl?n, Access / Song Of Sand I, On Stream, Platonic Years, Phum, Song Of Sand II, Exit
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Khmer4:59
A2Tl?n7:52
A3Access / Song Of Sand I5:50
A4On Stream5:01
B1Platonic Years6:33
B2Phum3:39
B3Song Of Sand II6:10
B4Exit2:42
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nils Petter Molvaer - Khmer (0602577426582) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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