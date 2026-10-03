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Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка

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Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка - фото 1
Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка - фото 2
Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка - фото 3
Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка - фото 4
Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
LARRY GRENADIER
Альбом (сингл)
THE GLEANERS
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка - фото 1
  • Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка - фото 2
  • Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка - фото 3
  • Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка - фото 4
  • Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 387774
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602577064227]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
LARRY GRENADIER
Альбом (сингл)
THE GLEANERS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Oceanic, Pettiford, The Gieaner, Woebegone, Gone Like the Season Does, Compassion / The Owl of Cranston, Vineland, Lovelair, Bagatelle1, Bagatelle2, Му Man's Gone Now, А Novelin а Sigh
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка

Track List

A1Oceanic2:26
A2Pettiford3:41
A3The Gleaner2:10
A4Woebegone3:23
A5Gone Like The Season Does4:29
A6Compassion / The Owl Of Cranston9:08
B1Vineland3:06
B2Lovelair3:39
B3Bagatelle 11:49
B4Bagatelle 21:48
B5My Man's Gone Now5:35
B6A Novel In A Sigh0:48

Отзывы о товаре Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602577064227]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
LARRY GRENADIER
Альбом (сингл)
THE GLEANERS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Oceanic, Pettiford, The Gieaner, Woebegone, Gone Like the Season Does, Compassion / The Owl of Cranston, Vineland, Lovelair, Bagatelle1, Bagatelle2, Му Man's Gone Now, А Novelin а Sigh
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Oceanic2:26
A2Pettiford3:41
A3The Gleaner2:10
A4Woebegone3:23
A5Gone Like The Season Does4:29
A6Compassion / The Owl Of Cranston9:08
B1Vineland3:06
B2Lovelair3:39
B3Bagatelle 11:49
B4Bagatelle 21:48
B5My Man's Gone Now5:35
B6A Novel In A Sigh0:48
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Larry Grenadier - The Gleaners (0602577064227) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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