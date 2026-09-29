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Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка

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Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка - фото 1
Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка - фото 2
Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка - фото 3
Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка - фото 4
Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка - фото 5
Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Jakob Bro
Альбом (сингл)
BAY OF RAINBOWS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка - фото 1
  • Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка - фото 2
  • Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка - фото 3
  • Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка - фото 4
  • Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка - фото 5
  • Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 387701
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Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602567758969]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Jakob Bro
Альбом (сингл)
BAY OF RAINBOWS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка

Track List

A1Mild8:42
A2Red Hook8:34
A3Copenhagen5:16
B1Dug8:29
B2Evening Song4:51
B3Mild (Var.)11:17

Отзывы о товаре Jakob Bro - Bay Of Rainbows (0602567758969) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602567758969]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Jakob Bro
Альбом (сингл)
BAY OF RAINBOWS
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1Mild8:42
A2Red Hook8:34
A3Copenhagen5:16
B1Dug8:29
B2Evening Song4:51
B3Mild (Var.)11:17
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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