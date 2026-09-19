Herbie Hancock - Takin' Off (5060397601780) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 387641
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Herbie Hancock - Takin' Off (5060397601780) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Watermelon Man
|7:10
|A2
|Three Bags Full
|5:27
|A3
|Empty Pockets
|6:11
|B1
|The Maze
|6:48
|B2
|Driftin'
|6:56
|B3
|Alone And I
|6:28
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитMichael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 090 руб.773 руб. в СплитThe Byrds - Greatest Hits (8719262041165) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитВалерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитБИ-2 - Нечетный Воин 6 (4620032918942) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 100 руб.775 руб. в СплитКравц, Гио Пика - 17 Мгновений Осени (4680068806484) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитKings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитOST - The Bodyguard (Various Artists) (coloured) (0194399738610)...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитColdplay - Viva La Vida Or Death And All His Friends (5021732546...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитПесни из мультсериалов - Новогодние Чудеса (coloured) (466027505...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитVarious Artists - Funk & Cinema (3596974334069 ) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 220 руб.805 руб. в СплитLake & Palmer Emerson - Tarkus (4050538180053) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 280 руб.820 руб. в СплитAC/DC - Highway To Hell (5099751076414) виниловая пластинка
Бренд
Fat Cat Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Watermelon Man
|7:10
|A2
|Three Bags Full
|5:27
|A3
|Empty Pockets
|6:11
|B1
|The Maze
|6:48
|B2
|Driftin'
|6:56
|B3
|Alone And I
|6:28
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Herbie Hancock - Takin' Off (5060397601780) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Herbie Hancock - Takin' Off (5060397601780) виниловая пластинка