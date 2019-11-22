Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.11.2019
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
EVERYDAY LIFE
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб.
В наличии
Код товара: 387435
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.11.2019
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
EVERYDAY LIFE
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка
Track List
Sunrise
|A1
|Sunrise
|A2
|Church
|A3
|Trouble In Town
|A4
|Broken
|B1
|Daddy
|B2
|WOTW / POTP
|B3
|Arabesque
|B4
|When I Need A Friend
Sunset
|C1
|Guns
|C2
|Orphans
|C3
|Ek?
|C4
|Cry Cry Cry
|D1
|Old Friends
|D2
|??? ???
|D3
|Champion Of The World
|D4
|Everyday Life
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.90E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
22.11.2019
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
EVERYDAY LIFE
Жанр
Зарубежный поп-рок, Alternative Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Track List
Sunrise
|A1
|Sunrise
|A2
|Church
|A3
|Trouble In Town
|A4
|Broken
|B1
|Daddy
|B2
|WOTW / POTP
|B3
|Arabesque
|B4
|When I Need A Friend
Sunset
|C1
|Guns
|C2
|Orphans
|C3
|Ek?
|C4
|Cry Cry Cry
|D1
|Old Friends
|D2
|??? ???
|D3
|Champion Of The World
|D4
|Everyday Life
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Coldplay - Everyday Life (0190295355487) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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