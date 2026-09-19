Зажим Manfrotto 093 (4шт) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажимы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 384960
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажимы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
30
Описание товара Зажим Manfrotto 093 (4шт) черный
Зажим для кабеля на перекладину, комплект из 4-х штук. Шестигранный ключ в комплект не входит. Размер: 28-40 мм.
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