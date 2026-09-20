Переходник KUPO KS-077 5/8" STUD WITH 1/4"-20 MALE THREAD
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Переходник KUPO KS-077 5/8" STUD WITH 1/4"-20 MALE THREAD
Переходник KUPO KS-077 5/8 STUD WITH 1/4-20 MALE THREAD длиной 89 мм и диаметром 5/8 имеет наружную резьбу 1/4-20 (длина 12 мм). Переходник предназначен для надежной фиксации небольшого монитора или для надежного крепления любого устройства с крепежным отверстием 1/4-20. KS-077 обеспечивает универсальные возможности использования, позволяя устанавливать его в крепежной головке или в сочетании с удлинительной штангой. Шейка штифта Kupo имеет насечки, чтобы предотвратить прокручивание во время использования. Кроме того, переходник оснащен отверстием для предохранительного стержня, что повышает безопасность и надежность крепежа.
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