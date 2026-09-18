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Мешок для песка GreenBean SandBag 6 купить с доставкой в Москве
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Мешок для песка GreenBean SandBag 6

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Мешок для песка GreenBean SandBag 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мешок для песка
Максимальная нагрузка, кг
6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
38х13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 314405
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Мешок для песка
Максимальная нагрузка, кг
6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
38х13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х14х2
Вес, г.
100

Описание товара Мешок для песка GreenBean SandBag 6

Мешок из синтетической ткани с пропиткой, заполняется песком массой до 6 кг, 2 кармана на липучках, яркая петля для подвешивания, стальная фурнитура.

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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Мешок для песка
Максимальная нагрузка, кг
6
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
38х13
Страна производитель
Китай
Описание
Мешок из синтетической ткани с пропиткой, заполняется песком массой до 6 кг, 2 кармана на липучках, яркая петля для подвешивания, стальная фурнитура.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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