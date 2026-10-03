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Характеристики
Тип товара
Стойка
Материал
металл
Резьбовое крепление
5/8" с винтами 1/4" и 3/8"
Амортизация
воздушный
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
80
Максимальная высота, см
220
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
82х10х10
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии
GBStand 220 GTA – алюминиевая стойка-тренога со съемной телескопической колонной и шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер.
Максимальная высота стойки 220 см. Конструкция рассчитана на вертикальную (осевую) нагрузку до 4 кг.
Секции телескопической колонны надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Съемную центральную колонну можно использовать отдельно, например в качестве перекладины для системы установки фона. Чтобы снять центральную колонну открутите защитную крышку.
Стальной адаптер-шпигот диаметром 5/8" имеет винты с резьбой 1/4" и 3/8". Закрепить его можно как вертикально, так и горизонтально.
Механизм воздушной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию конструкции и предохраняет оборудование от повреждений.
Все несущие элементы изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава.
GBStand 220 GTA – алюминиевая стойка-тренога со съемной телескопической колонной и шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер.
Максимальная высота стойки 220 см. Конструкция рассчитана на вертикальную (осевую) нагрузку до 4 кг.
Секции телескопической колонны надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Съемную центральную колонну можно использовать отдельно, например в качестве перекладины для системы установки фона. Чтобы снять центральную колонну открутите защитную крышку.
Стальной адаптер-шпигот диаметром 5/8" имеет винты с резьбой 1/4" и 3/8". Закрепить его можно как вертикально, так и горизонтально.
Механизм воздушной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию конструкции и предохраняет оборудование от повреждений.
Все несущие элементы изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава.
Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 GTA для фото/видеостудии - стоимость товара 2500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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