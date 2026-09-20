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Кронштейн GreenBean LedFlow Grip 16 купить с доставкой в Москве
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Кронштейн GreenBean LedFlow Grip 16

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Кронштейн GreenBean LedFlow Grip 16 - фото 1
Кронштейн GreenBean LedFlow Grip 16 - фото 2
Кронштейн GreenBean LedFlow Grip 16 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
35х25х6.5
  • Кронштейн GreenBean LedFlow Grip 16 - фото 1
  • Кронштейн GreenBean LedFlow Grip 16 - фото 2
  • Кронштейн GreenBean LedFlow Grip 16 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 508686
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Кронштейн
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
35х25х6.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х11х7
Вес, г.
900

Описание товара Кронштейн GreenBean LedFlow Grip 16

Кронштейн GreenBean LedFlow Grip 16 позволяет устанавливать осветители GreenBean LedFlow 4х4ft DMX (GH) на стойки и другие держатели со шпиготом 5/8”. Кронштейн крепится к осветителю через крепежную площадку 130х75 мм. Благодаря шаровому шарниру свободно регулирует угол наклона осветителя.

Отзывы о товаре Кронштейн GreenBean LedFlow Grip 16




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Кронштейн
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
35х25х6.5
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн GreenBean LedFlow Grip 16 позволяет устанавливать осветители GreenBean LedFlow 4х4ft DMX (GH) на стойки и другие держатели со шпиготом 5/8”. Кронштейн крепится к осветителю через крепежную площадку 130х75 мм. Благодаря шаровому шарниру свободно регулирует угол наклона осветителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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