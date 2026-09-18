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Подъемник фона Falcon Eyes CBH-REEL купить с доставкой в Москве
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Подъемник фона Falcon Eyes CBH-REEL

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Подъемник фона Falcon Eyes CBH-REEL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подъемник фона
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
40х15х20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231247
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Подъемник фона
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
40х15х20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х8
Вес, кг.
2

Описание товара Подъемник фона Falcon Eyes CBH-REEL

CBH-REEL – система для установки и подъема фонов, намотанных на трубу (втулку) с внутренним диаметром 46–78 мм. Может использоваться в фото- и видеостудиях, в том числе в домашних, при организации локальных зон для фотосессий, интервью, видеоблогинга. Помогает не только оперативно разматывать или убирать рулонный фон, но и бережно его хранить, без повреждения, загрязнения и складок на полотне. Система состоит из 2 держателей с цанговым механизмом, 2 кронштейнов, цепи и грузика-утяжелителя. Цанговый механизм (гантель) вставляется в трубку, на которую намотан фон. При повороте рукоятки держателя 4 лепестка цанги разжимаются и плотно фиксируются в трубке рулона. Держатели устанавливаются в паз кронштейнов, которые состоят из стальных пластин толщиной 4 мм и винтовых зажимов. Кронштейны закрепляются на перекладинах, штангах, трубах, стойках, распорках-автополах диаметром до 35 мм. На одном держателе, входящем в комплект, находится шестеренка цепной передачи с ограничителем, удерживающим цепь от соскальзывания с зубцов. На другом – упор с винтовым зажимом, исключающий перемещение рулона по горизонтали. Цепь состоит из разъемных звеньев. Ее длина от зубчатого колеса до груза – 2 метра. Убрав часть звеньев, цепь можно укоротить, чтобы сделать управление фоном более удобным. Грузик (280 г.) с направляющими для звеньев утяжеляет цепь, чтобы она висела ровно, не раскачивалась и не запутывалась. Система CBH-REEL используется для подъема одного фона, в качестве сменного элемента для нее можно использовать комплект B-REEL без кронштейнов. На работу с несколькими фонами рассчитаны системы аналогичной конструкции B-3W и B-4W.

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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Подъемник фона
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
40х15х20
Страна производитель
Китай
Описание
CBH-REEL – система для установки и подъема фонов, намотанных на трубу (втулку) с внутренним диаметром 46–78 мм. Может использоваться в фото- и видеостудиях, в том числе в домашних, при организации локальных зон для фотосессий, интервью, видеоблогинга. Помогает не только оперативно разматывать или убирать рулонный фон, но и бережно его хранить, без повреждения, загрязнения и складок на полотне. Система состоит из 2 держателей с цанговым механизмом, 2 кронштейнов, цепи и грузика-утяжелителя. Цанговый механизм (гантель) вставляется в трубку, на которую намотан фон. При повороте рукоятки держателя 4 лепестка цанги разжимаются и плотно фиксируются в трубке рулона. Держатели устанавливаются в паз кронштейнов, которые состоят из стальных пластин толщиной 4 мм и винтовых зажимов. Кронштейны закрепляются на перекладинах, штангах, трубах, стойках, распорках-автополах диаметром до 35 мм. На одном держателе, входящем в комплект, находится шестеренка цепной передачи с ограничителем, удерживающим цепь от соскальзывания с зубцов. На другом – упор с винтовым зажимом, исключающий перемещение рулона по горизонтали. Цепь состоит из разъемных звеньев. Ее длина от зубчатого колеса до груза – 2 метра. Убрав часть звеньев, цепь можно укоротить, чтобы сделать управление фоном более удобным. Грузик (280 г.) с направляющими для звеньев утяжеляет цепь, чтобы она висела ровно, не раскачивалась и не запутывалась. Система CBH-REEL используется для подъема одного фона, в качестве сменного элемента для нее можно использовать комплект B-REEL без кронштейнов. На работу с несколькими фонами рассчитаны системы аналогичной конструкции B-3W и B-4W.
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