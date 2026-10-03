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Адаптер Manfrotto 119 купить с доставкой в Москве
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Адаптер Manfrotto 119

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Адаптер Manfrotto 119
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптар
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
1.6
Максимальная высота, см
1.6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 384759
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Адаптер Manfrotto 119
1 140 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптар
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
1.6
Максимальная высота, см
1.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х2х2
Вес, г.
30

Описание товара Адаптер Manfrotto 119

Manfrotto 119 универсальный короткий адаптер-шкворень, используется для крепления оборудования с винтом 1/4" или 3/8" во втулку 5/8". Переходник диаметром 16 мм, на торцах гайки 1/4" и 3/8".

Отзывы о товаре Адаптер Manfrotto 119




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Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Адаптар
Максимальная нагрузка, кг
5
Минимальная высота, см
1.6
Максимальная высота, см
1.6
Страна производитель
Китай
Описание
Manfrotto 119 универсальный короткий адаптер-шкворень, используется для крепления оборудования с винтом 1/4" или 3/8" во втулку 5/8". Переходник диаметром 16 мм, на торцах гайки 1/4" и 3/8".
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Manfrotto 119 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1140 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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