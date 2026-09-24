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Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии купить с доставкой в Москве
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Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии

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Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии - фото 3
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Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии - фото 5
Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Амортизация
пружинная
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
110
Максимальная высота, см
260
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
91 см
  • Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии - фото 1
  • Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии - фото 2
  • Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии - фото 3
  • Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии - фото 4
  • Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии - фото 5
  • Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
1 770 руб.  2 430 руб. 

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1 470 руб. 

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В наличии
Код товара: 722466
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии
1 770 руб. -27%
2 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Амортизация
пружинная
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
110
Максимальная высота, см
260
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
91 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
94х10х9
Вес, кг.
2.3

Описание товара Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии

Falcon Eyes LS-2600ST – облегченная стальная стойка высотой до 260 см с шаровой мини-головкой для установки цифровой фото- или видеокамеры. Оптимальное решение для мобильной студии Стойка-тренога LS является идеальным решением для организации выездных съемок благодаря доступной стоимости и высокой функциональности. Телескопическая стойка позволяет уверенно размещать оборудование весом до 4 кг на высоте до 2,6 м. В сложенном виде стойка занимает минимум пространства, имея длину менее 1 метра. Для повышения удобства хранения и транспортировки можно приобрести специальную сумку Falcon Eyes LSB-40 PRO, рассчитанную на размещение сразу нескольких стоек. Прочная конструкция LS-2600ST изготовлена из высококачественной стали, что придает ей надежность и долговечность. Несмотря на свою легкость (всего 2 кг), стойка обладает необходимой прочностью и способна выдерживать существенные нагрузки. Телескопическая колонна стойки разделена на три секции большого диаметра, что позволяет значительно увеличить общую высоту без потери стабильности и жесткости конструкции. Прочные полимерные зажимы надежно фиксируют каждый сегмент, защищая механизмы от износа и обеспечивая плавное движение секций. Основание стойки усилено алюминиевой растяжкой, придающей дополнительную жесткость и устойчивость всей конструкции. Пружинная амортизация Дополнительная защита установленного оборудования обеспечена системой пружинной амортизации, предотвращающей возможное повреждение камеры при внезапном ослаблении зажимов. Стандартное крепление Стойка оснащена стандартным штифтом 5/8" с резьбой 1/4", совместимым с большинством моделей цифровых камер. Вместе со стойкой поставляется специальная шаровая мини-головка с наклонной площадкой, которая дает возможность свободно регулировать угол наклона установленной камеры.

Отзывы о товаре Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Амортизация
пружинная
Максимальная нагрузка, кг
4
Минимальная высота, см
110
Максимальная высота, см
260
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
91 см
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes LS-2600ST – облегченная стальная стойка высотой до 260 см с шаровой мини-головкой для установки цифровой фото- или видеокамеры. Оптимальное решение для мобильной студии Стойка-тренога LS является идеальным решением для организации выездных съемок благодаря доступной стоимости и высокой функциональности. Телескопическая стойка позволяет уверенно размещать оборудование весом до 4 кг на высоте до 2,6 м. В сложенном виде стойка занимает минимум пространства, имея длину менее 1 метра. Для повышения удобства хранения и транспортировки можно приобрести специальную сумку Falcon Eyes LSB-40 PRO, рассчитанную на размещение сразу нескольких стоек. Прочная конструкция LS-2600ST изготовлена из высококачественной стали, что придает ей надежность и долговечность. Несмотря на свою легкость (всего 2 кг), стойка обладает необходимой прочностью и способна выдерживать существенные нагрузки. Телескопическая колонна стойки разделена на три секции большого диаметра, что позволяет значительно увеличить общую высоту без потери стабильности и жесткости конструкции. Прочные полимерные зажимы надежно фиксируют каждый сегмент, защищая механизмы от износа и обеспечивая плавное движение секций. Основание стойки усилено алюминиевой растяжкой, придающей дополнительную жесткость и устойчивость всей конструкции. Пружинная амортизация Дополнительная защита установленного оборудования обеспечена системой пружинной амортизации, предотвращающей возможное повреждение камеры при внезапном ослаблении зажимов. Стандартное крепление Стойка оснащена стандартным штифтом 5/8" с резьбой 1/4", совместимым с большинством моделей цифровых камер. Вместе со стойкой поставляется специальная шаровая мини-головка с наклонной площадкой, которая дает возможность свободно регулировать угол наклона установленной камеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стойка Falcon Eyes LS-2600ST для фото/видеостудии - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1770 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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